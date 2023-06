Generalii ruși au sporit numărul delfinilor militari care apără Flota rusă de la Marea Neagră

Raportul menționează că rușii au dublat numărul delfinilor antrenați în misiuni de luptă și care cel mai probabil sunt folosiți pentru a descuraja eventuali scafandri inamici să se apropie.

În apele arctice, marina rusă folosește belugi și foci pentru diverse misiuni militare.

Britanicii vorbesc de faptul că Rusia a amplasat și „plase antisubmarin” și „plase antitorpilă” la intrarea în port.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ALCbH4WFSc



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lCXZ3gySdu