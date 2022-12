Rusia ridică de la sol bombardierele cu capacitate nucleară

Bombardiere rusești cu capacități nucleare ar fi fost observate în raza de acțiune a frontierei ucrainene, informează dnyuz.com. Oleksiy Hromov, adjunctul șefului Direcției Operaționale Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat joi într-un briefing că bombardiere strategice Tu-95MS au fost observate în spațiul aerian a trei regiuni distincte.

Pe lângă faptul că au fost văzute în oblasturile rusești Saratov, Samara și Orenburg, acestea au fost observate și în spațiul aerian deasupra regiunii estice a Rusiei și deasupra Mării Barents.

"Există o amenințare de atacuri cu rachete ale inamicului asupra infrastructurii critice a Ucrainei și a instalațiilor militare în viitorul apropiat", a declarat Hromov, potrivit The New Voice of Ukraine. "Scopul acțiunilor inamicului este de a provoca panică în rândul populației pentru a destabiliza situația internă".

"Echipajele a două avioane cu rază lungă de acțiune IL-78 exersau realimentarea în aer", a adăugat Hromov. "Aviația militară de transport a statului agresor îndeplinea sarcina de a deplasa personal, arme și echipamente militare, stocuri de materiale și mijloace tehnice către aerodromurile din Millerovo, Rostov pe Don-Central și Taganrog."

Secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, Oleksiy Danilov, a declarat că ucrainenii nu ar trebui să trăiască în permanență cu teama atacurilor continue cu rachete lansate de forțele rusești, relatează The New Voice of Ukraine.

Potrivit Tupolev, autodescrisă ca fiind "principala companie rusă de proiectare, fabricare și asistență post-vânzare a bombardierelor purtătoare de rachete și a avioanelor cu destinație specială", Tu-95MS a fost dezvoltat pentru a transporta rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acțiune lansate din aer.

Cu numele de cod "Bear" de către NATO, modelul este o versiune modificată a avionului Tu-95. Tupolev spune că este "cel mai rapid avion purtător de rachete turbopropulsor de serie din lume", îndeplinind una dintre componentele triadei nucleare. Este format din patru motoare turbopropulsoare, cu combustibil plasat în opt compartimente închise ermetic. Există un singur punct pentru realimentare.

În cadrul unui briefing în aceeași zi, colonelul ucrainean Mykola Danyliuk a declarat că Rusia a început să folosească rachete "capabile să transporte o încărcătură nucleară".

"Țara teroristă" Rusia continuă să lanseze atacuri cu rachete asupra unor facilități de infrastructură critică și cartiere civile din diferite regiuni ucrainene, a spus el.

The Drive a relatat miercuri că Rusia și China au efectuat "patrule comune" deasupra Mării Japoniei și a Mării Chinei de Est. Avioanele rusești au fost identificate ca fiind TU-95MS, iar acestea ar fi aterizat la o bază aeriană chineză nedeclarată despre care se crede că se află în provincia Zhejiang.

Nu este confirmat dacă bombardierele rusești au realimentat acolo, deși prezența lor singură în interiorul țării ar fi putut fi primul caz în care aeronavele au intrat vreodată în interiorul granițelor chineze.