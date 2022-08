Rusia schimbă tactica! Serviciile de informații britanice dau alerta: 'Moscova a început să mineze activ linia frontului'

Rusia este probabil să desfășoare mine antipersonal pentru a proteja și descuraja libertatea de mișcare de-a lungul liniilor sale defensive în Donbas. Aceste mine au potențialul de a provoca pierderi semnificative atât în rândul militarilor, cât și al civililor locali, au precizat serviciile secrete militare britanice.

În special, în apropiere de Donețk și Kramatorsk, Rusia, potrivit ofițerilor de informații britanici, a încercat să folosească minele antipersonal dispersate PFM-1 și PFM-1C.

"Seria PFM-1, denumită în mod obișnuit "mine fluture", este o armă profund controversată de tip nediscriminatoriu. MFP-1 au fost folosite cu efect devastator în timpul războiului sovieto-afgan, unde au mutilat un număr mare de copii care i-au luat pentru jucării", a declarat departamentul britanic.

Analiștii britanici notează că stocurile din perioada sovietică folosite de Rusia au devenit nesigure de-a lungul timpului și sunt acum foarte imprevizibile, reprezentând o amenințare atât pentru populația locală, cât și pentru operațiunile umanitare de deminare în viitor.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4z656hQiML



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RJWkdgIoSB