Rușii ar fi adus în Ucraina temutul vehicul sovietic UR-77 Meteorit: e folosit în scop ofensiv și face coridoare în zonele urbane - VIDEO

Presa ucraineană, controlată în totalitate de statul ucrainean după impunerea legii marțiale, promovează și vehiculează ideea că forțele armate rusești au adus pe frontul din Ucraina lansatoare UR-77 Meteorit. Presa publică în acest sens o înregistrare video cu un bombardament puternic în satul Novoselivske, regiunea Lugansk.

Judecând după unda de șoc, soldații ruși au folosit probabil un lansator UR-77, transmite presa. Folosirea unor astfel de arme asupra zonelor rezidențiale este o crimă de război, deoarece civilii nu au nicio șansă de supraviețuire, se mai arată în articol

UR-77 este un vehicul de luptă împotriva minelor de origine sovietică. A fost dezvoltat în anii 1970 pentru a ajuta inginerii să creeze rapid căi printr-un câmp minat. Rolul principal este de a menține impulsul forțelor blindate și mecanizate în timpul unei ofensive.

UR-77 a operat lângă linia frontului, dar nu este destinat să participe la luptă. Forțele mecanizate și artileria trebuie să ofere foc de acoperire atunci când operează în apropierea pozițiilor inamice. UR-77 eliberează un coridor de 6 metri lățime care are 90 de metri lungime folosind una dintre cele două încărcături de linie ale sale. În Siria, UR-77 a fost folosit în teren urban.

Ukrainian media publish video of heavy shelling in the village of Novoselivske, Luhansk Region



Judging by the shockwave, the occupiers probably used a UR-77 launcher. The use of such weapons on residential areas is a war crime, as civilians have no chance of survival. pic.twitter.com/QenOanJQ2T