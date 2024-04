Rușii atacă dezlănțuit în Ucraina: au lovit puternic sistemul energetic/ VIDEO

Galușcenko a spus pe Telegram că atacurile rusești au vizat regiunea Dnipropetrovsk din centrul Ucrainei și regiunile vestice Lviv și Ivano-Frankivsk.

DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, a declarat că cele patru centrale termice ale sale au fost lovite. „Inamicul a bombardat din nou masiv instalațiile energetice ucrainene”, a declarat DTEK într-un comunicat. „Echipamentele companiei au fost grav avariate. Chiar în acest moment, lucrătorii din domeniul energiei încearcă să elimine consecințele atacului”.

Compania a spus că au existat victime, dar nu a oferit alte detalii.

În regiunea Dnipropetrovsk, apărarea aeriană ucraineană a doborât 13 rachete rusești, a declarat guvernatorul Serhiy Lysak: „Instalațiile energetice din regiunile Dnipropetrovsk și Kryvyi Rih au fost avariate, au izbucnit incendii”.

Lysak a precizat că aprovizionarea cu apă a fost întreruptă în orașul Kryvyi Rih.

