Rușii atacă dezlănțuit la Kiev, chiar înaintea paradei de Ziua Victoriei/ Video

Oficialii ucraineni spun că apărarea aeriană a doborât 15 de rachete de croazieră rusești care au fost lansate împotriva capitalei.

În urma atacului nu sunt victime, a anunțat Serhiy Popko, un înalt oficial militar de la Kiev.

Ucrainenii cred că rachetele au fost lansate de patru bombardiere aflate în regiunea Mării Caspice.

Noile atacuri cu rachete au avut loc cu câteva ore înainte ca Rusia să sărbătorească Ziua Victoriei, comemorând înfrângerea Germaniei naziste în 1945.

Explosions in Kyiv district. Possibly air defense. Air raid alert across all the territory of Ukraine. And... This is Bakhmut today. Russia is committing a war crime upon a war crime. Hold Russia accountable. Sanctions, sanctions, and sanctions. Fine the firms that refuse to… pic.twitter.com/LKPxkYD1fr