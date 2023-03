Rușii atacă puternic la Zaporojie, în apropiere de cea mai mare centrală nucleară din Europa

Rachetele au lovit centrul regional şi suburbiile oraşului, informează News.ro.

Nu s-au înregistrat victime, dar clădiri civile şi rezidenţiale au fost avariate de valul de explozii, potrivit sursei citate.

"Clădiri civile au fost avariate. Un incendiu a izbucnit într-o casă privată, iar explozia care a rezultat a avariat casele din apropiere", a informat administraţia militară regională.

Primii respondenţi se află la faţa locului pentru a ajuta la atenuarea pagubelor provocate de atacuri, precizează comunicatul.

⚡Russian forces strike Zaporizhzhia.



Zaporizhzhia Oblast Military Administration reported early on March 31 that Russia targeted the regional capital and its outskirts with multiple rocket launchers.