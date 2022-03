Trupele rusești atacă cu prioritate turnurile de televiziune din orașele ucrainene, asta pentru a tăia accesul populației la știrile de la televiziune.

În cursul dimineții, trupele rusești au distrus un turn de televiziune în Vinnitsia. Pe cale de consecință, mai multe canale de televiziune din Ucraina nu mai pot emite.

TV #tower destroyed in #Vinnitsa. #Broadcasting of #Ukrainian channels has been stopped. pic.twitter.com/WmlcZ3K7ea