Rușii au lovit o clădire rezidențială din Nikolaev: mai mulți copii au fost răniți

Mai mulți copii ar fi fost răniți în urma unui atac rusesc asupra unei clădiri rezidențiale din regiunea Nikolaev din Ucraina.

Ochiul unei fetițe a fost smuls de o schije, potrivit Nexta, în urma atacului asupra clădirii cu cinci etaje din Voskresenske.

Un jurnalist al BBC Ucraina, care a postat pe Twitter o fotografie a clădirii avariate, a declarat că 4 copii cu vârste cuprinse între 3 și 17 ani au fost grav răniți.

De asemenea, ar fi fost răniți și 5 adulți.

⚡️The head of the Nikolaev OVA, Vitaly Kim, said that as of now, 7 people are known to have been wounded as a result of the shelling of Voznesensk, including three children. One child is being operated on. pic.twitter.com/5T1BkNqrQF