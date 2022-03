Rușii își încalcă promisiunile: bombardamente puternice în Kiev

În urma negocierilor dintre Rusia și Ucraina, care au avut loc în Turcia, trupele rusești păreau că se retrag din regiunea Kiev. Cu toate acestea, în această dimineață la Kiev s-au auzit explozii multiple.

Sirenele de raid aerian s-au auzit în mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv în Kiev, Zhytomyr, Harkov, Dnipro și Poltava.

⚡️Multiple explosions heard in Kyiv.



Air raid sirens went off early in the morning of March 28 in several oblasts across the country, including Kyiv, Zhytomyr, Kharkiv, Dnipro, and Poltava Oblasts.