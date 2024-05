Rușii lovesc puternic și adânc în Harkov pentru a forța căderea Donbasului - Analiză

Au existat și acuzații dure în partea ucraineană cu privire la corupția generalizată care a privat trupele ucrainene de o apărare eficientă în zona Harkov unde rușii nu au prea întâmpinat în primele 2 zile vreo rezistență semnificativă (plus lipsa totală a fortificațiilor) - Vezi AICI Scandalul.

- Rușii au deschis un nou front și o nouă axă de atac, de la Belgorod. Obiectivul principal este redistribuirea forțelor ucrainene de la Donbas la Harkov.

Acest lucru s-a întâmplat deja - unități ale brigăzilor 47 mecanizate, 92 Kholodny Yar, 93 Ivan Sirko și 57 brigăzi mecanizate sunt acolo. Acestea se numără printre brigăzile „vedetă” ale ucrainenilor. Scopul evident: ocuparea lui Chasiv Yar - Kostiantynivka-Kramatorks-Sloviansk pe de o parte și ocuparea Pokrovskului pe de altă parte, realizându-se astfel o cădere a Donbasului.

Orice altă opțiune propusă nu are nicio relevanță militară. Ocuparea Harkovului este un obiectiv aproape imposibil pentru ruși, dar ocuparea Donbasului, chiar dacă este o șansă de la distanță, poate fi o perspectivă viabilă din punct de vedere militar.

Alte opțiuni din arena publică, opțiunea zonei tampon sau opțiunea ca AFU să fie fixată pe acest front, sunt practic antonime ale aceluiași obiectiv: ca AFU să redistribuie forțe semnificative din Donbas în noua Axă Harkov pentru a proteja fortificația. linii construite la vreo 15-20 km de granița cu Rusia.

- Potrivit unor surse militare formale și informale, Rusia ar fi desfășurat, de-a lungul unei linii de 700 km în Oblastul Bryansk, Kursk și Belgorod, care se învecinează cu Harkiv, Sumi și Oblastul Cernihiv din Ucraina, aproximativ 1200 de vehicule blindate, 400 de tancuri și peste 50.000 trupe. Nu am găsit până acum câți ruși s-au masat în noul sector pe care l-au deschis, ci cei care atribuie cifrele de mai sus unui sector la nici mai mult sau mai puțin de 50 km de graniță. 1.000 de soldați/km de graniță, 10 tancuri și 30 de vehicule blindate plus câteva sute de tunuri de artilerie în spate, susținute de aviație, drone, ar fi străbătut linia frontului și orice linie defensivă și ar fi avansat în inima Harkovului în câteva zile. .

De ce nu s-a întâmplat asta? Pentru că cifrele estimate de mai sus sunt cel mai probabil pentru întreaga linie de 700 km unde cele 3 oblaste se învecinează între ele și astfel aceste unități sunt acolo pentru protecția propriului teritoriu. Să nu uităm de incursiunea legiunilor și batalioanelor străine în Belgorod în urmă cu o lună, care a avut ca rezultat concentrarea rușilor exact în zonele de unde atacă acum. Nu este știință rachetă ceea ce vor să facă în opinia mea și cel puțin în primă instanță, din păcate, au realizat ceea ce și-au propus do.

Mergând înainte, vom vedea dacă își ating următorul obiectiv tactic: spargerea apărării și preluarea unora dintre liniile defensive ucrainene. Abia atunci această nouă forță desfășurată de ruși este un pericol. Altfel, în câteva zeci de zile, așa cum atacă, vor trebui să se retragă. De ce spun asta? Pierderile de personal rusesc au crescut de când acest front lung de 50 de km s-a deschis cu câteva sute pe zi. Oricât de mult încearcă Rusia să pară că are o putere infinită, nu o are. Așa că în zilele următoare vom urmări să vedem dacă rușii reușesc sau nu să ocupe efectiv de pe fortificațiile ucrainene și dacă vom vedea sau nu o retragere tactică a ucrainenilor din sectorul Chasiv Yar sau din Ocheretyne.

- Cred că vestea este mai probabilă că Nikolai Patrushev a părăsit echipa lui Putin fiind înlocuită de Shoigu. Nu se știe unde a mers, dar se știe că fiul lui Dmitri a devenit viceprim-ministru. Pentru că nu-i așa? Așa stau lucrurile într-o societate democratică, prietenoasă cu cetățenii, precum Rusia.

Faptul că Andrei Belousov (economist comunist) a fost adus după 11 ani de Șoigu (care a fost ministru al Apărării și unul dintre arhitecții „omuleților verzi” din Crimeea), îmi indică faptul că Putin și-a dat seama că are nevoie de cineva. care înțelege cifrele un pic mai mult decât tinkerul Shoigu. Practic, este mesajul public că Rusia se află într-o economie de război.

UE și NATO încă dorm (în condițiile în care Rheinmetall și-ar fi putut dezvolta în 2022 și 2023 capacitatea de producție de obuze de artilerie, dar nu din cauza lipsei de comenzi, așa cum a spus însuși CEO-ul companiei germane), dar Putin le-a aliniat de mult. totul gata și tipii ăia caută un singur lucru: livrabile din război, altfel sunt săturați de etajul al nouălea în timpul necesar pentru a spune Polonium.

- Chasiv Yar. Rușii nu au reușit să cucerească Chasiv Yar înainte de 9 mai, nu l-au cucerit încă. Mai mult, nu au reușit încă să facă vreun avans remarcabil în acest domeniu de săptămâni întregi, dar trebuie să vedem ce efect are asupra acestui sector intrarea în Harkov. Cred că acest sector și cel din Ocheretyne vor avea de suferit cel mai mult. Următoarea jumătate a anului 2024 va fi extrem de dificilă pentru Ucraina.

- Ocheretyne. Rușii atacă în mai multe direcții. Vest până la Pokrovsk și nord până la Kostiantynivka cu progrese mici, dar importante pe termen lung. Aceasta este a doua cea mai importantă axă de atac rusă după Chasiv Yar.

- Robotyne. Aici rușii lansează constant atacuri cu drone și FAB500, dar fără prea mult succes până acum.

