FOTO-VIDEO Rușii măresc ofensiva pe toată linia frontului, iar luptele grele se extind: explozii la Harkov noaptea trecută

Rușii măresc ofensiva pe toată linia frontului, iar luptele grele se extind: explozii la Harkov noaptea trecută

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat, vineri seară, că a primit un raport din partea comandantului şef al Forţelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, privind situaţia de pe front, relatează Rador Radio România. De asemenea, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, seara târziu, pe 10 mai, că luptele pentru Strilecha, Pylna, Borysivka, Oliinykove și Ohirtseve sunt în desfășurare. Măsurile contraofensive continuă, de asemenea, în și în jurul așezărilor Lypky și Vovchansk. Forțele armate ucrainene au trimis trupe suplimentare în zonă.

„Lupte grele au loc de-a lungul întregii linii a frontului. O atenție deosebită este acordată direcțiilor din regiunea Harkiv, Pokrovsk și alte direcții din regiunea Donețk. Am discutat despre acțiuni defensive și întărirea pozițiilor noastre în regiunea Harkiv. Subiect separat - Ceasiv Iar. Comandantul şef a vorbit despre decizii care vor acorda noi posibilităţi soldaților noștri" - a transmis Zelenski.

Zelensky a subliniat că este important ca partenerii să susțină Forțele Armate și rezistența Ucrainei cu provizii la timp: „Pachetul care ajută cu adevărat este armele aduse în Ucraina, nu doar anunțul pachetului. Mulțumesc fiecărui lider care percepe situația în Ucraina."

„Încă de acum, luptele defensive sunt în desfășurare în regiunea Harkov împotriva încercărilor ocupanților ruși de a desfășura acțiuni ofensive și de a avansa adânc în teritoriul statului nostru. Măsurile contraofensive continuă în și în jurul lui Lypky și Vovchansk din regiunea Harkiv. Inamicul folosește infanterie. și echipamente. Luptele sunt, de asemenea, în desfășurare pentru așezările din zonele de graniță care erau efectiv în zona gri – Strilecha, Pylna și Borysivka, precum și în zona Oliinykove și Ohirtseve”, a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Statul Major a raportat că Forțele de Apărare ucrainene operează pe linii defensive pregătite.

Heavy combat along all the front line - President @ZelenskyyUa .



"The most important is Kharkiv region. Russian troops have attempted to broaden operations against Ukraine today. We understand the occupiers' scope of force, see their plans. Our Warriors our artillery, our…

Explozii raportate noaptea trecută

Mai multe explozii s-au auzit în oraşul ucrainean Harkov, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit şefului regiunii, Oleh Sinehubov, prima explozie s-a auzit la un minut după declanşarea alertei de raid aerian, iar a doua - la 02:48. Forțele Armate ale Ucrainei au avertizat anterior că ruşii ar putea lansa rachete spre regiunile Harkov și Poltava.

Overnight, Russian infantry, backed by armored vehicles, entered Kharkiv oblast from Belgorod area, using small tactical units. Frontelligence Insight had previously cautioned about this scenario. Here's what we know about it????:



— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) May 10, 2024