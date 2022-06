Rușii se răzbună pe statui, în conflictul cu Lituania: au îndepărtat placa comemorativă a unui mare erou lituanian/ Video

Rușii din enclava Kaliningrad se răzbună pe Lituania, după ce micuța țară baltică a ”îndrăznit” să taie orice legătură cu Rusia și refuză să mai importe gaz rusesc.

Oficialii din Kaliningrad au îndepărtat placa comemorativă a filosofului și marelui om de stat lituanian Vilius Storostas-Vydūnas. Acesta a fost un lider al mișcării naționale prusac-lituaniene din Lituania Mică și unul dintre liderii mișcării teosofice din Prusia de Est.

Lituania a adoptat o lege care interzice importurile de gaze naturale rusești în țară, cu excepția tranzitului de gaze prin teritoriul său către exclava rusă Kaliningrad.

Parlamentul a adoptat marți amendamentele respective la Legea privind gazele naturale, cu 123 de voturi pentru, niciunul împotrivă și două abțineri, transmite portalul de știri Delfi.

In the #Kaliningrad region, a memorial plaque in honor of the #Lithuanian writer and philosopher Vidunas was demolished



This was done at the initiative of head of Sovetsk (Tilsit) administration Evgeny Makarov, who wanted to serve himself by playing on anti-Lithuanian hysteria. pic.twitter.com/Ry4gXpAWdE