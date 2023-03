Rușii se uită la exercițiile militare NATO din Deltă: 3.400 de militari din 13 state participă la manevre

Exerciţiul Sea Shield 2023, cel mai mare program multinaţional de instruire militară organizat până acum de Forţele Navale Române (FNR), a dovedit că militarii români au atins "standarde maxime", a declarat presei, la finele evenimentului, contraamiralul de flotilă Marcel Neculae, comandantul Flotilei fluviale "Mihail Kogălniceanu", singura unitate de acest tip din NATO, informează Agerpres. Despre acest exercițiu militar complex au scris inclusiv canalele de Telegram rusești apropiate de Kremlin.

Sea Shield 2023 s-a încheiat joi, pe braţul Sfântu Gheorghe al Dunării, cu o secvenţă demonstrativă la care au participat aproape 500 de militari ai Forţelor Terestre, Aeriene, Fluviale şi Operaţiunilor Speciale, misiunile îndeplinite de aceştia dovedind că au atins "standarde maxime", conform contraamiralului Marcel Neculae.

"Suntem după două săptămâni de exerciţii zilnice. Nivelul de instruire de formare a deprinderilor specifice comandanţilor de nave pentru manevra navelor şi a comandanţilor serviciilor de luptă pentru mânuirea armamentului de la bord au atins standarde maxime. Practic, nu am întâmpinat nicio dificultate. Chiar şi tinerii ofiţeri veniţi acum mai puţin de trei săptămâni de pe băncile Academiei Navale s-au integrat rapid în rândul echipajelor", a declarat presei comandantul Flotilei fluviale "Mihail Kogălniceanu".

La exerciţiul desfăşurat joi au asistat şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, locţiitorul şefului Statului Major al Apărării, general locotenent Gheorghiţă Vlad, comandantul Comandamentului Maritim Aliat al NATO, viceamiral Mike Utley, precum şi alţi şefi de structuri militare participante la Sea Shield 2023.

"Toţi invitaţii au apreciat în mod deosebit înaltul profesionalism demonstrat de echipajele navelor, în special modul în care a fost organizat, planificat şi condus la cele mai înalte standarde de echipa de planificatori care de mai bine de şase luni lucrează la acest scenariu", a mai spus contraamiralul de flotilă Marcel Neculae.

500 de militari români implicați

La rândul său, coordonatorul exerciţiului, comandorul Octavian Mocanu, a menţionat că la secvenţa desfăşurată joi au participat circa 500 de militari români.

"Toate activităţile noastre de la simplu la complex au lecţii învăţate. Prin aceste lecţii învăţate nu facem decât să ne corectăm şi să ajungem la obiectivele de performanţă îndeplinite. (...) Ne instruim să răspundem oricărei provocări în aria noastră de responsabilitate, atât ca mesaj pentru populaţia României, cât şi pentru Alianţa NATO pentru care reprezentăm un factor de stabilitate în sud-estul Alianţei", a precizat comandorul Octavian Mocanu.

Sea Shield 2023 a început pe data de 20 martie, la Constanţa, se va încheia pe data de 2 aprilie, a inclus exerciţii demonstrative pe Marea Neagră, Dunăre şi în Deltă şi a presupus şi acţiuni în cadrul campaniei "Bucuria copilăriei", demarată în urmă cu opt ani de Flotila fluvială "Mihail Kogălniceanu", printre care donaţii de cărţi şi jucării au ajuns la şcoli şi grădiniţe din Beştepe şi Nufăru.

"Pentru că interesul copiilor a fost foarte mare, duminică am avut parte şi de o vizită a copiilor la bordul navelor, astfel încât pentru două ore am deschis porţile în cadrul exerciţiului pentru a fi asaltaţi, spunem noi, de cei mai tineri locuitori ai celor două localităţi (Beştepe şi Nufăru, n.red.) şi din Mahmudia. Cred că cea mai mare încântare am văzut-o în ochii copiilor aflaţi în piesele de artilerie, dar foarte mulţi şi-au dorit să vadă cum le stă în uniforma militară", a declarat, pentru AGERPRES, şefa Biroului de informare al Flotilei fluviale, locotenent comandor Nicoleta Mocanu.

Context

După ce Rusia a ocupat în anul 2014 Crimeea, FNR a propus în anul 2016, la Summit-ul NATO de la Varşovia, seria de exerciţii Sea Shield. Acestea au fost demarate, în Marea Neagră, pentru întărirea măsurilor de securitate pe flancul sud-estic european, iar în acest an FNR a inclus în exerciţiu şi secvenţe în Delta Dunării.

"Anul trecut, Sea shield a fost anulat din cauza începerii războiului din Ucraina, iar anul acesta Sea Shield a cuprins şi secvenţe de instruire în Delta Dunării. (...) Flotila fluvială 'Mihail Kogălniceanu' e singurul instrument naval fluvial al NATO, un instrument foarte complex şi capabil să desfăşoare acţiuni în zona Deltei, pe braţele Dunării şi la graniţa fluvială a României cu Ucraina, la graniţa fluvială a Uniunii Europene şi a NATO cu un stat non-NATO", a subliniat purtătorul de cuvânt al FNR, colonelul Corneliu Pavel.

Sea Shield face parte din agenda programelor multinaţionale de instruire desfăşurate de NATO.

La exerciţiul care se va încheia pe data de 2 aprilie, cel mai complex eveniment multinaţional de instruire organizat până acum de FNR, participă circa 3.400 de militari din 13 state aliate şi partenere - Albania, Bulgaria, Franţa, Georgia, Grecia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Moldova, România, Statele Unite ale Americii şi Turcia.