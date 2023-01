Rușii sunt de o cruzime incredibilă: au lansat zeci de drone în Ucraina și au scris pe ele `La mulți ani!`

Forțele armate ucrainene anunță că au doborât zeci de drone de proveniență iraniană lansate de Rusia după Anul Nou.

Șeful Poliției din regiunea Kiev a publicat o fotografie a ceea ce susține că este un fragment de la una dintre dronele doborâte, pe care este inscripționat mesajul, scris în limba rusă, "La mulți ani!".

Ucrainenii din întreaga țară se trezesc în această dimineață după un alt val de atacuri aeriene rusești. La Kiev au sunat sirenele de avertizare de atac aerian după miezul nopții, iar din partea Armatei s-a transmis că au fost doborâte 32 de drone folosite de Rusia pentru a ataca țara, drone de fabricație iraniană. Nu au fost raportate victime, însă s-au înregistrat pagube provocate de fragmentele rezultate în urma doborârii dronelor.

