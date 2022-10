Rușii trag la liber în civilii din Ucraina: 30 de blocuri distruse într-o singură noapte

Trupele ruşi au tras, din nou, asupra comunităților ucrainene Nikopol și Marhaneţ, din regiunea Dnipropetrovsk, folosind lansatoare de rachete Grad și artilerie grea - a raportat, duminică, guvernatorul regiunii, Valentin Reznicenko.

Potrivit acestuia, cel mai mult a avut de suferit oraşul Nikopol. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ruşii au atacat oraşul cu peste 40 de obuze. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost rănit în timpul bombardamentelor.

Reznicenko a menţionat că atacurile ruseşti au provocat mai multe incendii. Au fost distruse sau avariate aproape 30 de blocuri și case particulare, o întreprindere industrială, mașini, mai multe conducte de gaz și linii electrice. Peste 1.500 de familii au rămas fără curent electric.

"În comunitatea Marhaneţ, atacurile nu s-au soldat cu victime" - a adăugat Reznicenko.

