'Rușine' să vă fie, domnule Ioan Aurel Pop

Societatea moderna nu inceteaza sa te surprinda in fiecare zi. Suntem inundati cu idei care mai de care mai imbecile, cu scopul de a darama toti pilonii pe care s-a construit modernitatea in ultimele doua secole. Biserica si Familia sunt sub asalt continuu, ultimele decenii incercand prin ideile progresiste sa ingroape definitiv aceste repere. De vreo douazeci de ani a venit si randul educatiei, pe care trebuie sa o banalizam pentru a scoate pe banda rulanta camioanele de mediocrii.

Faptul ca sistemul educational din Romania sufera, nu este o noutate pentru nimeni. Societatea s-a prabusit sub multe aspecte, era aproape imposibil ca acest palier sa scape neatins. Acest sistem a fost atacat din trei directii principale in Occident: programa scolara, continutul materiilor si anonimizarea valorii. Luati de curiozitate orice manual Cambridge de liceu si verificati studiile de caz, veti gasi opinii si analize numai despre clima, rasism si dezvoltare sexuala. Dupa ce veti inchide manualul, veti realiza singuri cum s-a creat acest val de hashtagi trotinetaro-salvatori in ultimii douazeci de ani.

Reteta este simpla, trebuie sa anonimizam valoarea si sa ridicam la rang de lege suprema, mediocritatea. In pasul urmator, nu facem decat sa le incurajam frustrarile si sa le dam subiecte mari de rezolvat, pentru ca ei sa se simta empatici si importanti, in prostia lor imensa. Ipocrizia sociala este un reper cu care toti traiesc de dimineata pana seara, nu trebuie decat sa o adunam laolalta si sa o transferam acolo unde vrem. Aici a fost genialitatea lui Soros, s-a jucat cu toate frustrarile lor, le-a cules cu lopata si a pregatit armatele de zombie pentru lupta. Azi ne salveaza de corupti, maine salveaza lumea, poimaine ne salveaza sexualitatea si tot asa. De sobolanii lui Clotilde sau de apa calda lipsa a lui Plicusor nu mai au timp, pentru ca sunt preocupati de temele globale si depresiile post-pandemice.

Cand auziti de societate civila intr-un sat ca Romania, ori va indreptati privirea respectuoasa spre paduri, ori faceti o plecaciune evlavioasa catre Soros. Este evident ca Soros probabil, nici nu stie cine este premier in Romania, dar ideile sale referitoare la distrugerea echilibrului social cu ajutorul fundatiilor au marcat istoria recenta a Occidentului. A reusit sa creeze o arma infernala, buna de folosit peste tot unde vrem sa schimbam sfera publica fara a ne obosi sa castigam alegeri. Ce rost are sa ne chinuim cu mecanismele democratice, cand putem sa impunem directia societatii cu cateva zeci de mii de isterici depresivi si neintelesi, suficient de haini sa urle zilnic pe strazi atunci cand stapanirea o cere. Aceasta este franciza vanduta de Soros global pentru distrugerea societatilor. Toti cei care o cumpara, suporta costul initial urmand a-si recupera investitia prin privatizari si dealuri avantajoase ulterior. Cum? Avand niste trotinete mediocre si progresiste in buzunar, pe post de lideri politici. Intordeauna va fi mult mai ieftin sa platesti cateva zeci de mii de goji umani, decat sa convingi milioane de oameni sa te voteze. Intotdeauna.

Scandalul “coronitelor” este doar o arma din raftul de munitie utilizata de progresisti pentru a introduce mediocritatea in educatie. Nu coronita in sine conteaza, important este faptul ca cei speciali, destepti sau dedicati trebuie sa se simta jenati ca ii jignesc pe cei lenesi, delasatori sau mediocri. Totul trebuie anonimizat pentru ca valoarea sa nu mai fie reperata. Ascundem zecile de mii de copii superbi printre majoritatile de mediocri, pentru ca la sfarsitul zilei sa le explicam ca inteligenta lor creeaza anxietate si depresie celorlalti. O mostra superba de distopie progresista, care face ca un reper normal validat in secole de civilizatie sa devina interzis.

“Rusine” sa va fie domnule academician, Ioan Aurel Pop, ca ati studiat zeci de ani pentru a deslusi istoria Romaniei. “Rusine” sa va fie domnule profesor, Daniel David, ca ati citit mii de studii pentru a intelege antropologia poporului roman. “Rusine” sa va fie domnule profesor, Lazar Vlasceanu, ca ati imbogatit sociologia ca stiinta in Romania. “Rusine” sa va fie domnule profesor, Moisa Altar, ca ati educat zeci de mii de economisti pentru aceasta tara. Rusine sa va fie tuturor ca ati lasat ceva culturii din Romania cu pretul sacrificiului individual. Ce exemplu dati voi tinerii generatii? Sa puneti mana sa deveniti mediocrii, pentru ca ne simtim cu totii jigniti si anxiosi.

Semnează Dana Budeanu, pentru Verdict App