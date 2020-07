Ruthie Tompson, coordonator al departamentului animaţie de la Disney, și-a aniversat împlinirea vârstei de 110 ani în carantină

Ruthie Tompson, coordonator de mult timp al departamentului animaţie de la Disney şi în prezent cea mai în vârstă persoană de la Motion Picture & Television Fund's Country House and Hospital, a împlinit 110 ani, fiind în carantină din cauza Covid-19, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Ea sărbătoreşte momentul prin încercarea de a strânge 110.000 de dolari pentru a ajuta la postproducţia unei continuări în campusul Woodland Hils, unde sunt realizate diverse producţii şi unde ea şi alţi colegi în prezent pensionari au petrecut numeroase ore pentru a-şi face meseria.

Campusul nu a raportat niciun caz de Covid-19 în ultimele trei luni şi jumătate. De la începutul pandemiei, 17 rezidenţi s-au îmbolnăvit şi şase au murit din cauza unor complicaţii provocate de virus.

Tompson a trecut şi prin gripa spaniolă, în 1918. Are puţine amintiri de acea perioadă, fiind prea tânără, a transmis că în condiţiile din prezent este bine să porţi mască de protecţie.

Întrebată despre secretul longevităţii sale, Tompson a glumit: "Este datorită faptului că sunt vampir! Cum să îşi spun secretul meu, dacă ţi-l spun nu va mai fi un secret", apoi a devenit serioasă: "Nu ştiu de ce mai sunt aici, dar ştiu că nu vreau să fiu venerată pentru cât de bătrână sunt, vreau să fiu cunoscută pentru ce sunt".

Filmul ei favorit de la Disney, pe care l-a revăzut de nenumărate ori cu cei mai tineri din familia sa - Tompson nu a fost niciodată căsătorită şi nu are copii dar are mai mulţi nepoţi şi strănepoţi -, este "Albă ca Zăpada şi cei Şapte Pitici". "Am lucrat până noaptea târziu, zi de zi, până a ieşit totul bine!", îşi aminteşte ea.

Tompson este nerbdătoare să îşi poate îmbrăţişa din nou familia, prietenii şi colegii în campus.