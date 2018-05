S-a aflat! Când și unde s-a produs accidentul în care a fost implicată Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că maşina cu care a fost la mare este împrumutată de la fiul său, deoarece maşina sa a fost implicată într-un accident rutier, la volan aflându-se iubita sa, Irina Tănase.

“Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâţi, vai de mama lor, mă iertaţi că vorbesc aşa. Am văzut şi o domnişoară care umblă liberă prin Teleorman, care a făcut o mare analiză şi o mare investigaţie. Maşina nu e a firmei unde este acţionar fiul meu, este a lui personală. Maşina mea a fost accidentată grav acum o perioadă, cu Irina, mulţumesc lui Dunezeu că a scăpat şi a fost avariată grav, este acum reparată, este încă în service. Este vorba despre maşina pe care o am în declaraţia de avere, (BMW – n.r.) X5, pe care am moştenit-o de la fratele meu. În ceea ce priveşte ITP-ul - am înţeles că nu e - fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte. L-am rugat să-mi împrumute maşina, mi-a împrumutat-o, îi mulţumesc foarte mult, şi eu i-am împrumutat când el încă nu avea maşină, m-am dus la mare şi am venit”, a spus Liviu Dragnea.

Conform surselor citate de Antena 3, accidentul în care a fost implicată Irina Tănase s-a produs în toamna anului trecut. Accidentul a avut loc la ieșirea din București spre Alexandria.

Un șofer nu i-a acordat prioritate Irinei Tănase și a lovit în plin BMW-ul lui Liviu Dragnea. După acest accident, mașina a fost grav afectată, iar Irina Tănase a scăpat ca prin urechile acului.