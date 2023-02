S-a încheiat perioada nefastă din PNL, Alina Gorghiu îl liniștește pe Ciolacu: 'Nu există niciun fel de dorinţă a nimănui să dea jos vreun preşedinte'

Preşedintele interimar al Senatului, vicepreşedintele PNL Alina Gorghiu a declarat luni despre lupte de putere în interiorul PNL, despre care a făcut referire liderul PSD Marcel Ciolacu, că nu există niciun fel de dorinţă a nimănui să dea jos vreun preşedinte, în interiorul formaţiunii şi au înţeles greşelile pe care le-au practicat în trecutul recent, iar premierul Ciucă este un preşedinte respectat în partid.

Alina Gorghiu a afirmat luni, comentând declaraţiile preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu privind o luptă de putere în PNL în dorinţa ca Nicoale Ciucă să rămână lider al PNL, că ”este impresionată de preocuparea preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru ce se întâmplă în interiorul PNL”.

”Îl liniştesc, nu există niciun fel de dorinţă a nimănui să dea jos vreun preşedinte. Am înţeles foarte bine ce avem de făcut, am înţeles greşelile pe care le-am practicat în trecutul recent din istoria PNL iar premierul Ciucă este un preşedinte respectat în partid, un preşedinte care nu are niciun fel de provocare de această natură. Îşi va termina mandatul de preşedinte şi sunt convinsă că şi preşedintele Ciolacu ştie dar probabil îngrijorarea domniei sale nu ştiu de unde vine, o să o lămurească dânsul”, a mai arătat Gorghiu.

Ea a precizat: ”Noi în PNL nu avem probleme, suntem foarte convinşi că formula aceasta de conducere a PNL este una foarte sănătoasă, echilibrată şi cea care a produs un exerciţiu guvernamental extrem de bun”.