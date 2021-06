S-a întâmplat într-o zi de 27 iunie

1926 - S-a născut, la Bucureşti, medicul Nicolae Simionescu, fondator al şcolii româneşti de biologie celulară, membru titular şi vicepreşedinte al Academiei Române. (m. 6 febr. 1995) (95 de ani)

1948 - S-a născut regizorul Ioan Cărmăzan, preşedintele Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film.

1951 - S-a născut Corneliu Ion, fost campion mondial şi olimpic de tir. (70 de ani)1996 - Dezvelirea bustului lui Corneliu Coposu (sculptor Mihail Buculei) amplasat lângă Biserica Kretzulescu din Bucureşti. (25 de ani)2011 - Banca Naţională a României a pus în circulaţie, în scop numismatic, o monedă din argint dedicată aniversării a 150 de ani de la stabilirea stemei Principatelor Unite Moldova şi Ţara Românească. (10 ani)***Ziua întreprinderilor micro, mici şi mijlocii (ONU)Ziua naţională a Republicii Djibouti. Aniversarea proclamării independenţei (1977)1806 - S-a născut Augustus De Morgan, matematician şi logician englez, care a formulat legile lui De Morgan şi a introdus termenul de inducţie matematică, făcând riguroasă ideea acestuia. (m. 18 mart. 1871) (215 ani)1831 - A murit matematiciana franceză Sophie Germain, unul dintre pionierii teoriei elasticităţii, celebră pentru o teoremă în teoria numerelor care îi poartă numele. (n. 1 apr. 1776) (190 de ani)1876 - A murit Christian Gottfried Ehrenberg, biolog, microscopist, explorator şi micropaleontolog german, care a fost numit fondatorul micropaleontologiei (studiul microorganismelor fosile). (n. 19 apr. 1795) (145 de ani)1871 - Yenul a devenit moneda naţională a Japoniei. (150 de ani)1901 - S-a născut Merle Anthony Tuve, geofizician american, pionier în utilizarea undelor radio pulsate, ale cărui descoperiri au deschis calea dezvoltării radarului şi a energiei nucleare, directorul fondator al Laboratorului de Fizică Aplicată al Universităţii Johns Hopkins. (m. 20 mai 1982) (120 de ani)1921 - S-a născut actriţa britanică Muriel Pavlow. (m. 19 ian. 2019) (100 de ani)1931 - S-a născut fizicianul olandez Martinus Justinus Godefriedus Veltman, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1999. (m. 4 ian. 2021) (90 de ani)1936 - S-a născut Lucille Clifton, poetă, scriitoare şi educatoare americană, care a fost finalistă de două ori pentru Premiul Pulitzer pentru poezie. (m. 3 febr. 2010) (85 de ani)1941 - Al Doilea Război Mondial: Ungaria a declarat război URSS, după ce, la 23 iunie, rupsese relaţiile diplomatice cu aceasta. (80 de ani)1941 - S-a născut James Patrick Hogan, scriitor britanic de romane şi nuvele de ficţiune. (m. 12 iul. 2010) (80 de ani)1941 - S-a născut regizorul, scenaristul, actorul şi producătorul polonez Krzysztof Kieslowski. (m. 13 mart. 1996) (80 de ani)1946 - A murit politicianul Juan Antonio Ríos, preşedinte al Republicii Chile (1942-1946). (n. 10 nov. 1888) (75 de ani)1951 - S-a născut avocata Mary McAleese, cel de-al optulea preşedinte al Irlandei (11 nov. 1997-10 nov. 2011) şi prima femeie aleasă în această funcţie în Irlanda. (70 de ani)1951 - S-a născut Julia Margaret Duffy, actriţă americană de film şi televiziune, nominalizată la Primetime Emmy Award, şi la Golden Globe Award. (70 de ani)1951 - S-a născut Ulf Andersson, jucător de şah suedez, căruia FIDE i-a acordat titlul de Master International în 1970 şi titlul de Grandmaster în 1972. (70 de ani)1976 - Un grup de extremişti palestinieni a deturnat, la Entebbe (Uganda), un avion al companiei Air France, ce efectua o cursă către Grecia, având 246 pasageri la bord şi 12 membri ai echipajului. Dintre aceştia, 100 au fost luaţi ostatici. Au fost eliberaţi la 4 iulie 1976. (45 de ani)1986 - S-a născut Samuel George Claflin, actor britanic, cunoscut pentru rolurile din "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (2011), "Peaky Blinders" (2019), "Enola Holmes" (2020). (35 de ani)1991 - A murit Milton Subotsky, scriitor şi producător de film şi televiziune american, care în 1964, a fondat Amicus Productions împreună cu Max J. Rosenberg. (n. 27 sept. 1921) (30 de ani)1996 - Sonda spaţială americană Galilea, care a survolat cel mai mare satelit al lui Jupiter, "Ganimede", a transmis primele imagini ale acestuia. (25 de ani)2001 - A murit Tove Marika Jansson, scriitoare finlandeză, pictoriţă, ilustratoare şi autoare de benzi desenate de limbă suedeză. (n. 9 aug. 1914) (20 de ani)2001 - A murit actriţa britanică Irene Joan Marion Sims, cunoscută pentru rolurile din "Carry On", "Carry On Nurse" (1959), "Carry On Cleo" (1964), "Carry On Camping" (1969). (n. 9 mai 1930) (20 de ani)2001 - A murit actorul american Jack Lemmon, nominalizat la Oscar de opt ori şi cu două premii câştigate. (n. 8 febr. 1925) (20 de ani)2016 - A murit actorul şi înotătorul olimpic italian Bud Spencer (Carlo Pedersoli), cunoscut din filmele în care a jucat rolul comisarului Piedone. (n. 31 oct. 1929) (5 ani)2016 - S-a născut publicistul american Alvin Toffler. (n. 4 oct. 1928) (5 ani)