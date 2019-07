S-a lansat Carta Albă a IMM-urilor! Dăncilă atrage atenția: 'Politicile publice implementate de Guvern nu pot fi eficiente în lipsa unei colaborări permanente'

Politicile publice implementate de Guvern nu pot fi eficiente în lipsa unei colaborări permanente cu patronatele şi anteprenorii, indiferent de originea capitalului, românesc sau străin, a declarat, joi, prim-ministrul Viorica Dăncilă, la lansarea Cartei Albe a IMM-urilor.

"Lansarea lucrării Carta Albă a IMM-urilor din România este un bun prilej să ne întâlnim şi să menţinem dialogul între Guvern şi reprezentanţii mediului privat. Politicile publice implementate de Guvern nu pot fi eficiente în lipsa unei colaborări permanente cu patronatele şi anteprenorii, indiferent de originea capitalului, românesc sau străin. Un dialog constant este necesar pentru ajustarea acestor politici, pentru că obiectivele noastre sunt comune: o economie bazată pe cunoaştere, orientarea spre exporturi cu valoare adăugată mare şi reducerea decalajelor faţă de statele dezvoltate din Uniunea Europeană. Din punctul de vedere al acţiunii guvernamentale, am reuşit să contribuim la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru sprijinirea afacerilor", a susţinut Dăncilă, la evenimentul organizat de Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, conform agerpres.ro Prim-ministrul a adăugat că Executivul a făcut progrese "majore" în reducerea birocraţiei, un exemplu fiind aplicarea Legii prevenirii, "care echilibrează relaţia dintre contribuabili şi instituţiile cu atribuţii de control, eliminând posibilele abuzuri".

Bogdan Chirieac s-a 'confruntat' cu Marius Pieleanu în studioul Antena3 - Cine va disputa finala prezidențială



"Bineînţeles că mai sunt multe lucruri de făcut şi sper ca pe viitor să putem depăşi aceste obstacole împreună", a spus Dăncilă.



Potrivit şefei Executivului, tot pentru încurajarea investiţiilor private, la nivelul Guvernului, vor fi adoptate noi măsuri pentru simplificarea şi îmbunătăţirea procedurilor, astfel încât investitorii să poată accesa mai uşor două scheme de ajutor de stat pentru proiecte cu impact major în economie şi pentru cele destinate dezvoltării regionale.



"Sunt măsuri ce răspund nevoilor din economia reală, încurajează competitivitatea şi crearea de noi locuri de muncă bine plătite pentru angajaţi cu înaltă calificare. (...) De asemenea, facem progrese în procesul de digitalizare a serviciilor publice, prin proiecte finanţate de la buget şi din fonduri europene. Guvernul continuă finanţarea programelor de tip Start-Up Nation şi de încurajare a exporturilor. Economia României are nevoie de o clasă activă de antreprenori, care pot aduce inovare şi competitivitate. Programul Start-Up Nation a reuşit să scrie o poveste de succes - tinerii din România văd că există modele viabile, iar numărul celor care vor să devină antreprenori creşte constant", a susţinut Viorica Dăncilă.



Premierul a completat că un obiectiv al Guvernului este creşterea exporturilor către economii puternice.



"În mandatul de prim-ministru, am avut o serie de acţiuni de diplomaţie economică în Zona Golfului. Obiectivul Guvernului este creşterea exporturilor României către economii puternice, în care există cerere pentru servicii şi produse de calitate. De aceea, consider că trebuie să ne îndreptăm atenţia către pieţele emergente din Magreb, Orientul Mijlociu şi estul Asiei, zone în care marjele de profit sunt mai mari decât pe pieţele mature şi în care brandul României este cunoscut din anii '80. În aceeaşi idee, politicile comerciale ale Uniunii Europene, la care România a contribuit decisiv în primul semestru al acestui an, aduc oportunităţi majore de export şi pe alte pieţe de anvergură. Intrarea în vigoare a acordurilor de comerţ liber ne plasează într-o poziţie favorabilă pentru a dezvolta exporturile României, prin avantajele competitive şi prin promovarea de produse de calitate cu indicaţie geografică protejată. Pentru ca economia României să beneficieze de astfel de deschideri, este nevoie de o acţiune curajoasă a companiilor private, a asociaţiilor patronale şi a camerelor de comerţ", a transmis Dăncilă.



Conform prim-ministrului, ratele de creştere a Produsului Intern Brut reprezintă în sine un imbold pentru dezvoltarea mediului privat.



"Executivul se concentrează pe menţinerea unei creşteri economice puternice şi sustenabile, cu atenţie sporită pentru păstrarea echilibrelor macroeconomice", a mai declarat premierul.



"Stimularea investiţiilor publice şi transferul de înaltă tehnologie sunt, de asemenea, oportunităţi de care vă invit să profitaţi de pe poziţia de furnizori de servicii şi produse. Aşteptările mediului privat sunt foarte mari şi suntem într-o cursă contra cronometru pentru a livra rezultate. La capitolul infrastructură, am eliminat şi vom continua să eliminăm barierele care au împiedicat adoptarea unui ritm de construcţie aşteptat. Pentru deficitele de pe piaţa forţei de muncă am adoptat o serie de măsuri - creşterea salariului minim, facilităţi fiscale şi stimularea calificării profesionale. Sunt convinsă că atât Guvernul, cât şi mediul de afaceri au multe puncte comune în ceea ce priveşte viziunea generală despre nevoile de dezvoltare şi despre acţiunile necesare, iar dialogul constant ne va duce pe drumul sigur al realizărilor comune", a subliniat Viorica Dăncilă.