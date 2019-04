S-a stabilit data lansării autobiografiei îndrăgitului star american Prince, 'The Beautiful Ones'

Autobiografia cântărețului american Prince, intitulată "The Beautiful Ones", va fi lansată pe 29 octombrie de editura americană Random House, relatează apnews.com, potrivit mediafax.

Cartea a fost anunțată în 2016, cu câteva săptămâni înainte de moartea artistului.

"The Beautiful Ones" va combina însemnările neterminate ale lui Prince cu fotografii rare și versuri. Cartea va avea o introducere semnată de jurnalistul Dan Piepenberg, de la publicația americană The New Yorker.

"The Beautiful Ones este o relatare extrem de personală asupra felului în care Prince Rogers Nelson a devenit acel Prince pe care îl știm: povestea în timp real a unui copil care absoarbe lumea din jurul lui și creează o personalitate, o viziune artistică și o viață înainte de hiturile și de faima care a ajuns să îl definească", se arată într-un comunicat al editurii americane Random House.

Cartea va include însemnări originale cu numeroase dintre cântecele sale cunoscute. Lucrarea se încheie cu prima versiune a celei mai cunoscute piese ale sale, "Purple Rain". Manuscrisele cu versuri au fost păstrate de artist la Paisley Park, reședința sa de lângă orașul american Minneapolis.

Introducerea lui Piepenberg, ales special de artist pentru o colaborare, va aborda ultimele zile din viața muzicianului american. "(Aceasta era, n.r.) o perioadă în care Prince se gândea adânc cum să dezvăluie mai mult despre el și ideile sale lumii, păstrând în același timp aerul mistic și misterios pe care l-a cultivat cu grijă", a declarat jurnalistul.

Editorul cărții, Chris Jackson, a catalogat "The Beautiful Ones" ca fiind un tribut adus vieții muzicianului. "Este, de asemenea, și ceva mai mult de atât: reprezintă o operă literară emoționantă și energizantă, care conține ideile și viziunile lui Prince, vocea și imaginea sa", a afirmat acesta. "Ea reprezintă o comoară nu numai pentru fanii lui Prince, dar și pentru oricine dorește să îl vadă pe unul dintre cei mai creativi artiști și una dintre cele mai originale minți lucrând la cea mai mare creație a sa: el însuși", a continuat Jackson.

Prince, pe numele complet Prince Rogers Nelson, a fost un muzician, multi-instrumentalist, aranjor, compozitor, producător muzical, dansator, actor, regizor american. Acesta a avut multe nume de scenă, printre care s-au numărat simboluri greu de pronunţat. La un moment dat a fost numit de către fani "Artistul cunoscut în trecut drept Prince" ("The Artist Formerly Known As Prince"), ocazional abreviat în "TAFKAP".

Într-o carieră de peste 35 de ani și a lansat 39 de albume de studio. Prince a rămas cunoscut pentru combinarea stilurilor muzicale rock psihedelic și funk, pentru activitatea susținută alături de grupurile The Revolution și The New Power Generation și pentru piese precum "Purple Rain", "When Doves Cry", "1999" și "The Most Beautiful Girl în the World". Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil.