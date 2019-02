Săgeți OTRĂVITE, din Cluj, către Sorina Pintea: 'Spune prostii, vorbește în numele PSD'

Șeful CJ Cluj, Alin Tișe, a reacționat, joi, după ce ministrul Sănătății, Sorina Pintea a spus că Iașul este cel mai avansat în construirea spitalului regional, afirmând că, de fapt, nu sunt bani pentru co-finanțarea spitalelor, astfel că se trage de timp și se fac doar studii de fezabilitate, scrie Mediafax.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că deliberativul județean nu mai are nicio competență în construirea spitalului regional de urgență de la Cluj, în condițiile în care a predat terenul către Ministerul Sănătății, instituție care realizează și studiile de fezabilitate.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ - Directorul general al fermei de porci deținute de fiul lui Liviu Dragnea, CONDAMNAT la 7 ani de închisoare de Tribunalul Bucureşti

”Cum poți să spui că la Cluj nu este început spitalul pentru că nu este gata studiul de fezabilitate, câtă vreme Ministerul Sănătății realizează aceste studii pentru cele trei spitale din Cluj, Iași și Craiova? În luna iulie 2018, ministrul afirma că studiul de fezabilitate pentru spitalul de la Cluj era cel mai avansat, iar, între timp, a trecut Iașiul pe primul loc. Ceva s-a întâmplat pe traseu. Noi am predat terenul la Ministerul Sănătății, în afară de a demola, de a aproba PUZ-uri și avize, nu mai avem nicio competență în construirea spitalului. Cine spune că noi, CJ Cluj, nu facem nimic pentru spital, spune prostii. Mă întreb cum am rămas în urma Iașiului dacă în iulie eram pe primul loc, nu are nicio logică, în condițiile în care studiul de fezabilitate e făcut de minister”, a spus Tișe.

Acesta susține că ministrul Sorina Pintea ar trebui să ceară firmei de consultanță studiul de fezabilitate pentru spitalul regional de urgență Cluj.

”Nu suntem noi de vină că nu are studiul de fezabilitate la timp. Teoria de a induce ideea că din cauza Clujului este spitalul din Cluj în urma celui din Iași este o minciună pentru că nu noi facem studiul de fezabilitate”, a explicat președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe a acuzat actuala guvernare că minte în ceea ce privește proiectele spitalelor regionale de urgență deoarece că nu mai au bani pentru co-finanțare.

”Ministrul Sănătății a fost numită politic, vorbește în numele PSD. În acest execițiu financiar, neavând bani pentru co-finanțarea construirii spitalelor, au decis că vor prinde doar studiile, nu și construirea, care va rămâne pentru exercițiul financiar viitor. Nu sunt acum bani și trag de timp pentru a face doar studiile de fezabilitate și proiectele tehnice, iar din exercițiul financiar 2021 – 2027 vor trage bani mai mulți pentru construirea spitalelor, astfel încât co-finanțarea Guvernului să fie mai mică. Aceasta este șmecheria pe care PSD o ascunde, spunând baliverme și minciuni, că județele nu își fac treaba”, a mai spus Alin Tișe.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, marți, la Iași, că dacă studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale din Cluj şi Craiova nu vor fi terminate la timp, se va depune în prima fază cerere de finanțare pentru cel din Iași. Sorina Pintea a spus că cererea de finanțare pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași va fi depusă în martie-aprilie, chiar dacă studiile de fezabilitate pentru spitalele de la Cluj și Craiova nu vor fi finalizate.