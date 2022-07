Salarii colosale încasate de actori: Tom Cruise - 100 de milioane de dolari, Will Smith - 35 de milioane sau Leonardo DiCaprio - 30 de milioane

Tom Cruise va primi 100 de milioane de dolari şi mai mult pentru rolul din "Top Gun: Maverick", iar Joaquin Phoenix va avea un salariu de 20 de milioane de dolari pentru a juca în "Joker 2".

Tom Cruise primeşte în avans o sumă mai mică pentru a juca în următoarele două filme "Mission: Impossible", despre care sursele spun că ar fi un salariu între 12 şi 14 milioane de dolari, dar el deţine un procent brut semnificativ din primul film al francize, scrie Variety, relatează News.ro.

Asta înseamnă că Cruise primeşte bonusuri la box office chiar înainte ca studioul să înregistreze venituri rentabile. În cazul filmului „Top Gun: Maverick”, care încă generează venituri fiind aproape de 1,2 miliarde de dolari la box office-ul global, sursele estimează că Cruise va obţine 100 de milioane de dolari sau mai mult din vânzările de bilete, salariul său şi eventualele închirieri de casete la domiciliu şi venituri din difuzări pe platformele de streaming.

"Nu aş paria niciodată împotriva lui Tom Cruise", spune un director de studio, observând că Cruise este supraom atunci când vine vorba de a traversa Globul promovându-şi filmele (deşi nu dă interviuri). "Majoritatea actorilor nu merită cât le plăteşti, dar Cruise şi poate Dwayne Johnson îşi justifică salariile".

Contractul lui Cruise este unic. Timp de decenii, cei mai mari actori din lume au cerut 20 de milioane de dolari. Această cifră datează de la când Jim Carrey a fost plătit pentru "The Cable Guy" în 1996 şi era o cifră care părea imună la presiunea inflaţionistă.

Războaiele cu platformele de streaming au fost benefice pentru rezultatele lor. Apple îi va plăti lui Leonardo DiCaprio 30 de milioane de dolari pentru a se asocia cu Martin Scorsese în drama istorică "Killers of the Flower Moon", precum şi 30 de milioane de dolari lui Brad Pitt pentru că a apărut în drama despre Formula 1, fără titlu în prezent, regizată de Joseph Kosinski care a creat "Top Gun: Maverick”, şi 35 de milioane de dolari lui Will Smith pentru apariţia în thrillerul "Emancipation", despre sclavi evadaţi. Pentru a nu fi mai prejos, Netflix îi va plăti 20 de milioane de dolari lui Chris Hemsworth şi 10 milioane de dolari lui Millie Bobby Brown pentru a-şi relua rolurile din viitoarele continuări "Extraction" şi "Enola Holmes".

Potrivit Variety, directorii studiourilor recunosc că plăţile făcute de Netflix, Apple i-au determinat pe unii actori să-şi ridice cotaţiile. Johnson, de exemplu, a cerut şi a primit 22,5 milioane de dolari pentru a juca rolul principal în "Black Adam", un film cu supereroi DC. În plus, va primi mai multe milioane pentru producerea filmului şi, pe lângă aceasta, câştigă o taxă din promovarea filmului pe canalele sale de socializare.

Însă aceste plăţi au şi avertismente. Apple a inclus clauze în unele contracte care fac ca bonusurile să fie condiţionate de filmele care sunt lansate la timp şi se încadrează în buget. Şi toţi streamerii plătesc, în esenţă, backend-urile actorilor. Asta elimină riscul ca filmele lor să se prăbuşească la box office, ceea ce teoretic i-ar priva de toate acele bonusuri. Cu toate acestea, limitează şi câştigurile lor potenţiale dacă, să zicem, "Killers of the Flower Moon" va fi un fenomen.

Vedele culeg recompense şi în alte moduri. Jason Momoa a ales să apară într-o continuare a filmului "Aquaman", ca parte a contractului său iniţial dar, după ce primul film a depăşit 1 miliard de dolari, şi-a renegociat contractul pentru a-şi dubla salariul. Acum, Momoa va primi 15 milioane de dolari pentru călătoria sa în Atlantida. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Joaquin Phoenix. Atunci când l-a portretizat pentru prima dată pe cel mai infam răufăcător din Gotham în "Joker" din 2019, Phoenix a câştigat 4,5 milioane de dolari. Filmul a avut încasări de mai mult de 1 miliard de dolari şi i-a adus actorului un Oscar. Dacă Warner Bros. îl va aduce înapoi pe Phoenix în costumul de clovn, îi va plăti 20 de milioane de dolari.

Salariile actorilor

Tom Cruise - 100 de milioane de dolari pentru “Top Gun: Maverick”

Will Smith - 35 de milioane de dolari pentru "Emancipation"

Leonardo DiCaprio - 30 de milioane de dolari pentru "Killers of the Flower Moon"

Brad Pitt - 30 de milioane de dolari pentru Formula 1 Drama

Dwayne Johnson - 22,5 milioane de dolari pentru "Black Adam"

Will Ferrell - 20 de milioane de dolari pentru "Spirited"

Chris Hemsworth - 20 de milioane de dolari pentru "Extraction 2"

Vin Diesel - 20 de milioane de dolari pentru "Fast X"

Tom Hardy - 20 de milioane de dolari pentru "Venom 3"

Joaquin Phoenix - 20 de milioane de dolari pentru "Joker 2"

Ryan Reynolds - 20 de milioane de dolari pentru "Spirited"

Denzel Washington - 20 de milioane de dolari pentru "The Equalizer 3"

Jason Momoa - 15 milioane de dolari pentru "Aquaman and the Lost Kingdom"

Eddie Murphy - 15 milioane de dolari pentru "Beverly Hills Cop 4"

Chris Pine - 13 milioane de dolari pentru "Star Trek" sequel

Steve Carell - 12,5 milioane de dolari pentru "Minions: The Rise of Gru"

Ryan Gosling - 12,5 milioane de dolari pentru "Barbie"

Margot Robbie - 12,5 milioane de dolari pentru "Barbie"

Millie Bobby Brown - 10 milioane de dolari pentru "Enola Holmes 2"

Timothée Chalamet - 9 milioane de dolari pentru "Wonka"

Matt Damon - 4 milioane de dolari pentru "Oppenheimer"

Robert Downey Jr - 4 milioane de dolari pentru "Oppenheimer"

Emily Blunt - 4 milioane de dolari pentru "Oppenheimer"

Daniel Kaluuya - 4 milioane de dolari pentru "Nope"

Jamie Lee Curtis - 3,5 milioane de dolari pentru "Halloween Ends"

Anya-Taylor Joy - 1,8 milioane de dolari pentru "Furiosa"