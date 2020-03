Salonul Cărţii de la Paris din acest an a fost anulat

Salonul Cărţii de la Paris, care urma să aibă loc în perioada 20 - 23 martie la Porte de Versailles, a fost anulat din cauza riscurilor legate de răspândirea epidemiei de coronavirus, a anunţat duminică preşedintele său, Vincent Montagne, citat de AFP.

"În urma deciziilor guvernamentale de a interzice adunările de peste 5.000 de persoane în spaţii închise, am luat cu regret decizia de a anula ediţia din 2020", a explicat el într-un comunicat."Sentimentul nostru de responsabilitate ne obligă să nu ne asumăm niciun risc pentru sănătatea tuturor celor care contribuie la succesul Livre Paris: editori, expozanţi, autori, vorbitori, parteneri din peste 50 de ţări şi, desigur, publicul nostru de peste 160.000 de vizitatori în fiecare an", a completat Vincent Montagne, care prezidează şi Sindicatul Naţional al Editorilor (SNE)."Livre Paris vă dă întâlnire în 2021 cu noi promisiuni şi noi descoperiri în ceea ce priveşte cartea şi lectura", a conchis el.Salonul urma să aibă în acest an drept ţară invitată India.