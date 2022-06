Salonul Internaţional de Carte Bookfest: Editorii, plăcut surprinşi de interesul publicului în prima zi a târgului

Reprezentanţii editurilor de la Salonul Internaţional de Carte Bookfest au fost plăcut surprinşi de interesul bucureştenilor pentru lectură în prima zi a târgului.

"A fost o surpriză plăcută prima zi, sperăm ca şi următoarele zile să fie la fel de surprinzătoare pentru noi. A fost o zi aşa cum ne dorim la un târg de carte - agitaţie, oameni doritori să-şi umple din nou rafturile cu lecturi noi", a declarat, pentru AGERPRES, Marius Motoca, PR specialist al editurii Curtea Veche.

El a afirmat că îşi doreşte ca ediţia 2022 a Salonului de Carte să fie una cel puţin la fel de bună, dacă nu chiar mai bună, decât ediţiile de dinainte de pandemie şi a mărturisit că vrea "ca românii să se întoarcă la lectură".

Printre noutăţile ediţiei din acest an ale editurii se numără "Aspecte ale noului radicalism de dreapta" de Theodor W. Adorno, ediţia de colecţie scoasă în parteneriat cu Centrul Ceh, "Deţinut politic şi preşedinte" de Václav Havel, dar şi dezbateri pe marginea volumelor "Regii şi reginele noastre" de Adrian Cioroianu, o serie de istorii pentru tineri şi copii care spune povestea Casei Regale a României sau o întâlnire cu ambasadorul Emil Hurezeanu şi cu jurnalistul Ion M. Ioniţă pe marginea unei cărţi extrem de actuale - "Drumul Rusiei".

Andreea Lupescu, PR manager al editurii Nemira, a mărturisit că prima zi a târgului "a fost copleşitoare".

"Prima zi a fost copleşitoare pentru că încă de la deschidere era coadă la intrare. Nu ne-am aşteptat să vină atât de mulţi oameni, a fost plin de dimineaţă până seara", a spus Andreea Lupescu.

Noutăţile editurii Nemira "au fost gândite ca o vacanţă în care cititorul să-şi găsească un moment ideal de citit".

"Am pregătit mai multe momente pentru relaxare, escapism, aventură, călătorii. Am pregătit şi un bol cu răvaşe pentru cititorii care sunt indecişi sau pentru cei care vor să încerce ceva nou. Ei pot alege un bileţel care are o recomandare de carte de la Editura Nemira. Fiecare recomandare este însoţită de un moment ideal", a mai spus ea.

Printre recomandări se numără: "O vară italiană" de Rebecca Serle, care vorbeşte de bucuria de a te regăsi şi bucuria de a trăi, "Ministerul pentru viitor" de Kim Stanley Robinson, una dintre cărţile preferate ale lui Barack Obama, "Născut în afara legii" de Trevor Noah sau "Cafe gourmand" de Marius Constantinescu.

Pentru Gabriela Mitrovici, director de dezvoltare la editura Corint, prima zi a Salonului de Carte "a fost ceva complet neaşteptat", un semn că publicul a fost dornic de evenimente culturale.

"Anul acesta, pe lângă faptul că nouă, tuturor, ne-a fost dor de evenimente, se pare că şi publicului i-a fost dor de evenimente, pentru că a fost ceva complet neaşteptat, a fost mai aglomerat decât într-o zi de vârf, de sâmbătă, de la alte târguri din alţi ani. Şi încasările sunt pe măsură, pur şi simplu nu aveam timp să aprovizionăm rafturile în ritmul în care erau golite de cumpărători, am fost toţi uimiţi, plăcut, evident. Ne bucurăm şi că lumea are dorinţa de a citi în continuare", a declarat Gabriela Mitrovici.

Cele mai importante evenimente ale editurii Corint vor fi pe zona de istorie, a spus ea.

Un prim eveniment este dezbaterea despre Rusia - "Rusia încotro?", o analiză a spaţiului postsovietic pornind de la trei dintre cărţile proaspăt apărute - "Vorî: Hoţi şi asasini. Supermafia rusă", "Crimeea şi noul imperiu rus", "Memoriile unui mercenar din Grupul Wagner". Invitaţi sunt Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu, Ion M. Ioniţă, Cosmin Popa, Magda Grădinaru.

Din oferta editurii nu lipsesc lansări, precum "Siria. Ţara care ne-a fost casă" de Alia Malek şi dezbatere cu invitaţi speciali - istoricul şi publicistul Fatma Yilmaz, Cătălin Gomboş şi Magda Grădinaru, sau dezbaterea "Capcana lui Tucidide. Mai pot evita Statele Unite şi China războiul?" de Graham Allison, invitaţi Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu, istoricul militar Florin Şperlea şi traducătoarea Anca Irina Ionescu.

O altă lansare de carte şi dezbatere este "Cuptoarele morţii. Mărturia unei supravieţuitoare de la Auschwitz", scrisă de o supravieţuitoare născută la Cluj, Olga Lengyel, invitat special Maria-Camelia Crăciun, de la catedra de Studii Iudaice a Universităţii din Bucureşti.

Pentru editura RAO, prima zi de târg "a fost surprinzătoare". "Se pare că şi publicul a fost dornic să ne vadă, ne-a luat prin surprindere. Deşi a fost o zi de miercuri, au fost prezenţi la târg foarte mulţi doritori de carte, noutăţile au primat în coşul lor de cumpărături. Cunoscătorul de carte a revenit la stand", a spus Ramona Popa, de la departamentul de vânzări al editurii.

"Vrem să prezentăm noutăţile din ultimii doi ani pentru că am fost vitregiţi de această pandemie. Ne-am gândit să aducem în atenţia publicului toate noutăţile din 2020 până în prezent. Rămânem cu autori marcanţi, dar printre acestea ne bazăm pe autobiografii celebre. Încercăm să prezentăm publicului şi cărţi despre Facebook sau cum văd unii autori anul 2026, dar mergem şi pe clasici", a menţionat Ramona Popa.

Printre cele mai importante lansări ale editurii RAO se numără "Calea aurită", "Statuia vivantă", "Actorul, Bufonul, Clovnul", trei volume de Mihai Mălaimare, "Adu-ţi aminte să nu uiţi" de Ştefan Mitroi şi "Daci nemuritori" de Ana Calina Garaş.

Salonul Internaţional de Carte Bookfest s-a deschis miercuri, pe parcursul celor cinci zile multe dintre evenimentele târgului fiind organizate în tandem cu Japonia, invitatul de onoare al celei de a XV-a ediţii a evenimentului.

Programul târgului va fi: 10,00 - 20,00 pentru zilele de joi şi duminică (2 şi 5 iunie), respectiv 10,00 - 21,00, pentru zilele de vineri şi sâmbătă (3 şi 4 iunie).