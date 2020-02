Sam Mendes, realizatorul peliculei '1917', desemnat cel mai bun regizor la BAFTA 2020

Cineastul britanic Sam Mendes, realizatorul peliculei ''1917'' dedicată Primului Război Mondial, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 73-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE, scrie Agerpres.

La categoria "cel mai bun regizor" au mai fost nominalizaţi cineaştii: Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Quentin Tarantino ("Once Upon A Time... in Hollywood") şi Bong Joon-Ho ("Parasite").

Sam Mendes are în palmares, printre alte trofee, un Oscar pentru ''cel mai bun regizor'' câştigat pentru ''American Beauty'' (1999), film care i-a adus şi un Glob de Aur în aceeaşi categorie.



În 2019, cineastul mexican Alfonso Cuaron a fost desemnat cel mai bun regizor în cadrul galei BAFTA pentru pelicula "Roma".



Cea de-a 73-a ceremonie de decernare a premiilor BAFTA se desfăşoară la Royal Albert Hall din Londra şi este prezentată de Graham Norton.