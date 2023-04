Sancțiunile pe Rusia - Zero

Este evident ca am exagerat un pic prin titlu, dar trebuie sa stii ca realitatea nu este departe de aceasta cifra. Sanctiunile gandite de geniile europene sunt doar un fum in ochii trotinetarilor gojizati pe creier. Nu sustin ca ar fi trebuit facut altfel, ceea ce vreau sa afirm este ca oricine minte inteligenta ar fi trebuit sa constientizeze ca ele nu vor avea nici un efect.

In sprijinul acestei realitati, aveam de partea noastra istoria economica a sanctiunilor impuse la nivel regional in alte cazuri in istorie. Pe langa acest fapt, creierele netede de la Bruxelles ar fi trebuit sa realizeze cum arata structura economiei Rusiei si mai mult, ca impunerea acestor sanctiuni nu va duce la nimic eficient pentru Europa. In definitiv, ele nu au facut decat sa creeze un soc in pietele globale de energie si sa ne aduca o inflatie “superba”, de care se bucura marile corporatii prin sarabanda preturilor.

In cazul sanctiunilor impuse asupra petrolului, nu am facut decat sa generam o sumedenie de “shadow oil transports”, reputati analisti aratand ca (in anumite momente) aproape 40% din volumul de petrol transportat se efectueaza cu vase vechi cu transpondere oprite pentru a nu fi depistate. Superb, nu?

Am creat o realitate ca in “Lord of war”, de care sa se bucure indivizii destepti din servicii si nu numai. Orice minte inteligenta ar fi inteles de la inceput ca pietele se vor adapta si vor gasi solutii fanteziste pentru a face ca rafinariile europene, calibrate pe specificatiile petrolului din Urali, sa functioneze in dauna sanctiunilor.

In cazul gazelor, nici nu ne-am batut capul sa mai punem sanctiuni, stiind de la bun inceput ca Europa nu se poate aproviziona din alte parti pentru a elimina complet Rusia din ecuatie.

In acest sens, dovezile sunt nenumarate, tin sa te informez ca in 2022 Europa a importat 22.1 miliarde de metri cubi de gaze lichefiate din Rusia, cu 39% mai mult fata de 2021. Este drept ca am importat mai putin gaz prin conductele arhicunoscute, dar realitatea ne-a demonstrat ca Europa nu poate trai fara importuri de gaz rusesc. Punct. Restul sunt prosteli pentru mintile odihnite ale trotinetarilor hashtag.

Sanctiunile asupra rezervelor Bancii Centrale sunt o alta comedie demna de Disney.

Desi am anuntat cu surle si trambite ca peste 300 de miliarde$ sunt blocate, in realitate lucrurile sunt diferite. Institutiile europene care de ocupa de aceasta procedura ne-au anuntat ca peste 50% din aceste rezerve nu sunt localizate. Superb, nu? Ceea ce spun nu este un banc, este o realitate la care orice individ destept se poate inchina. Occidentul a ajuns sa traiasca exclusiv prin ipocrizie si manipulari mediatice. De dimineata pana seara creeaza eroi falsi, de la salvatorii pandemici pana la micul Churchill din Ucraina.

Pentru ca mizeria propagandistica sa fie completa, te anunt ca cel mai sangeros conflict militar din anul 2022 nu este cel din Ucraina. Ce? Cum? Nici vorba.

Conform cifrelor prezentate de specialistii adevarati, conflictul din Ethiopia (inceput in 2020) a facut peste 600.000 de victime in cei doi ani, mortii din 2022 fiind peste orice estimare a celor din Ucraina. Prelungirea acestei mascarade si lipsa de implicarea reala a cinicilor americani nu face decat sa profite unor corporatii imense in detrimentul intereselor UE. Dovezile in acest sens le gasesti printre traderii de cereale si multinationalele specializate pe tehnica militara. Restul e nutret pentru cretini. Si ca bucla sa se inchida perfect, te anunt ca Rusia a avut un excedent comercial de peste 400 de miliarde $ in ultimele 24 de luni. Somn usor!

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App