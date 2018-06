Săptămână de FOC în Parlament și la Cotroceni: cele două scenarii pe care se joacă

Klaus Iohannis ar urma să anunțe, săptămâna viitoare, ce decizie a luat în ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi, în condițiile în care au trecut 10 zile de la publicarea motivării de către CCR. Liderii puterii spun că nu au vorbit despre o posibilă suspendare, dar nici nu exclud acest scenariu.

Curtea Constituțională i-a spus lui Iohannis unde a greșit în relația cu Tudorel Toader

Pe 30 mai, Curtea Constituțională a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA. Curtea a anunțat, în comunicatul ce a urmat, ce trebuie să facă președintele pentru a înceta acest conflict. Mai precis, pentru prima dată, a indicat clar o măsură: emiterea decretului de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, informează Mediafax.

Președintele nu s-a grăbit însă, anunțând că prima măsură este să aștepte motivarea deciziei Curții. Având în vedere cazurile anterioare, aceasta urma să fie făcută publică în cel mult o lună. Într-un mediu politic tensionat, judecătorii Curții au venit după șapte zile cu documentul, de 133 de pagini, care îi arăta lui Klaus Iohannis unde a greșit în relația cu Tudorel Toader. Și îi indica din nou să emită decretul de revocare a șefei DNA.

Ce se reține din motivare:

- preşedintele, în mod deschis, şi-a arogat o putere discreţionară proprie, inexistentă potrivit Constituţiei, care a anihilat competenţa ministrului justiţiei

- președintele a blocat competențele ministrului fără să aibă acest atribut

- rolul președintelui este cu valoare consultativă numai pe aspecte de legalitate

- nu se poate aplica teza că președintele ar putea refuza o singură dată propunerea de revocare

- nu este rolul președintelui să facă “evaluarea evaluării”

- ministrul răspunde în fața premierului și Guvernul în fața Parlamentului, preşedintele nu poate fi participant la o dezbatere parlamentară

Cinci judecători au avut opinii separate, printre aceștia aflându-se Livia Stanciu și Daniel Morar. Livia Stanciu a spus că în procedura revocării procurorilor de rang înalt, Guvernul nu are atribuții și, așa cum ministrul Justiției apreciază activitatea managerială a unui magistrat, la fel și președintele țării evaluează și ia o decizie.

Motivarea CCR nu anunță și termenul limită în care șeful statului trebuie să emită decretul de revocare, fapt ce a lăsat loc de noi interpretări.

"Am citit motivarea deciziei CCR. Ca să nu apară așa o confuzie în spațiul public. Eu am spus de prima dată că voi citi această motivare până când o înțeleg foarte bine. Deci mai avem un pic de citit, însă citind această motivare au apărut câteva chestiuni care m-au făcut să evaluez anumite demersuri într-o nouă lumină. Două, trei chestiuni aș sublinia, după o primă citire foarte atentă a deciziei și a motivării. Vreau să spun că, în această etapă, recunosc că motivarea aduce la suprafață mai multe întrebări decât clarificări, dar o aprofundare ulterioară ne poate aduce mai aproape de adevăr. Vom vedea", a spus Klaus Iohannis, în data de 12 iunie.

Șeful statului a mai afirmat că nu este exclus un referendum, care să fie organizat la finalul unei dezbateri publice.

PSD vorbește de suspendare, până expiră "termenul rezonabil" al președintelui

Reacția din tabăra PSD nu a întârziat să apară. Președintele îndeamnă la nesupunere în fața legilor, au spus social democrații. Într-un interviu televizat, Lia Olguța Vasilescu, ministru în Cabinetul Dăncilă, a tranșat lucrurile: dacă Iohannis nu se pronunță în timp rezonabil, atunci e motiv de suspendare.

„De la Ludovic al IV-lea încoace, eu nu am mai auzit în lumea civilizată să vină cun conducător de stat și să spună statul sunt eu. Nimeni nu a avut curajul să spună ce a spus președintele astăzi. Să vii să spui că nu există statul paralel... Pot să îi dau eu exemplu de stat paralel domnului Klaus Iohannis. (...) Vreau să îi transmit domnului Klaus Iohannis că nu poți să-i amputezi ceva ce nu are”, a spus Lia Olguta Vasilescu, la TVR1.

În mai puțin de 24 de ore de la declarația ministrului Muncii, un alt lider PSD important, Paul Stănescu, a dat ca variantă posibilă suspendarea șefului statului, în cazul în care acesta nu respectă decizia CCR.

Senatorul PSD Niculae Bădălău a mers mai departe și a amenințat cu o plângere penală pe numele lui Klaus Iohannis, dacă va alege să ignore Curtea.

În contextul discuțiilor publice, președintele este însă sigur că nu se va ajunge la această măsură.

"Unii politicieni s-au grăbit să vorbească despre suspendare. Nu va exista nicio suspendare, pentru că nu există niciun temei pentru suspendare, iar dacă unii pesediști se trezesc vorbind de suspendare ca să pară mai intersanți la televizor, atunci este problema lor", a afirmat Iohannis, care a dat asigurări că va anunța soluția într-un timp rezonabil.

Și tocmai pe acest “termen rezonabil” s-a bazat și liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a spus vineri că nu sunt motive reale de suspendare și este convins că șeful statului va anunța ce a decis în perioada următoare.

Toate lumea și-a îndreptat privirile către cei doi lideri ai arcului guvernamental: Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. Au stabilit cei doi un plan pentru suspendarea lui Klaus Iohannis?

În data de 16 aprilie 2018, întrebat dacă se poate ajunge la o suspendare, Liviu Dragnea declara: “Nu. Noi, sub nicio formă, nu luăm în calcul ideea de suspendare din funcţie a preşedintelui României”.

Recent, după decizia și motivarea CCR, dar și după reacția de la Cotroceni, liderul social democraților și-a nuanțat declarațiile, spunând că speră ca Iohannis să nu facă “greșeala fatală”.

„Nu sunt prezicător și nu știu ce va face președintele Iohannis, dar dacă va face greșeala fatală să nu pună în aplicare o decizie CCR, această încălcare gravă a atribuțiilor lui constituționale pe noi nu o să ne lase indiferenți. (...) Noi nu putem să stăm cu mâinile în sân (...). Nu putem lăsa ca o decizie a CCR să nu fie pusă în aplicare și vom utiliza tot ceea ce avem la dispoziție din punct de vedere civic, din punct de vedere legal, din punct de vedere constituțional”, a afirmat Liviu Dragnea, în 10 iunie.

Întrebat dacă au fost discuții pe marginea suspendării șefului statului, Călin Popescu Tăriceanu a negat vineri. “Eu nu am auzit de astfel de planuri şi nu am făcut o discuţie, nici oficială, nici neoficială, cu liderii PSD, cu preşedintele Liviu Dragnea”.

Din partea Opoziției, Ludovic Orban dă o dată certă cu privire la planul suspendării. Mai precis, Orban spune că scopul lui Liviu Dragnea este să lege suspendarea lui Klaus Iohannis de ziua în care instanța trebuie să se pronunțe în dosarul în care este acuzat de angajări ilegale la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman.

“A existat o ședință în care ei au discutat și au luat decizia să îl suspende pe președinte. Sigur că ei lansează o inepție constituțională: că pot să îl suspende pe președinte fără să se ajungă referendum. O asemenea nebunie eu nu am mai auzit (...) Din câte știu, interesul lui Dragnea este ca procedura să demareze înainte de data de 21 (n.r.: 21 iunie) ca să pună o presiune suplimentară asupra completului de judecată care urmează să se pronunțe în cazul său” a declarat recent preşedintele PNL, Ludovic Orban.

De la Cotroceni bate vântul revocării, dar spre CCR

În întreg scandalul, un judecător al Curții Constituționale, care a votat în favoarea revocării Laurei Codruța Kovesi, Petre Lăzăroiu, iese vineri și detonează întreaga scenă politică. A fost căutat de consilierul prezidențial Simina Lăzărescu, ce i-a spus că se pune în discuție revocarea sa, după ce un ONG i-a cerut acest lucru președintelui Iohannis.

"Probabil că s-a dorit să fiu avertizat. Probabil de aceasta s-a sugerat. Ai grijă, dar nu știu de ce să am grijă, deoarece eu nu am ce să-mi reproșez? Probabil s-a vrut să se creeze un conflict în legătură cu mandatul meu, ca să pună sub semnul îndoielii decizia noastră, că altfel eu nu îmi explic. (...) În mod cert există această preocupare la Cotroceni, pentru că altfel doamna Simina Tănăsescu nu m-ar fi abordat", a declarat Petre Lăzăroiu.

Chestionat dacă a întrebat-o pe consilierul prezidențial, Simina Tănăsescu, în ce calitate l-a chemat pentru aceste discuții, Petre Lăzăroiu a răspuns: “Nu. Eu am luat-o ca pe o chestiune absolut colegială, privată. De aceea am spus că nu știu dacă a acționat în nume propriu sau din partea domnului președinte (…) Așa ceva e de domeniul fantasticului, de domeniul science-fiction-ului ".

Mai multe voci au spus însă că cei doi nu ar fi trebuit să stea deloc față în față, în condițiile în care Simina Tănăsescu este persoana care a reprezentat Administrația Prezidențială la CCR, în situații privind sesizări ale șefului statului.

Administrația Prezidențială a anunțat că Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă, iar discuția a fost una pur teoretică pe marginea solicitării asociației civice VeDem Just. Mai mult, sursa citată susține că nu este implicată sub nicio formă Administrația Prezidențială.

"Un șantaj din partea Cotroceniului, pentru că doamna consilier nu s-ar fi dus să se întâlnească cu fostul ei coleg judecător la CCR, fără să fie trimisă de Iohannis personal. A fost cu girul lui, cu acceptul lui, mergi și încearcă să îl convingi pe judecător să facă pași lateral, stânga, dreapta sau înapoi și nu a mers", a declarat Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct PSD.

Săptămâna viitoare, de la Cotroceni este așteptat un răspuns clar în ceea ce privește decizia Curții Constituționale și dacă va emite președintele decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi. În cazul decizia nu va fi conformă cu ce au cerut magistrații, nu este exclus ca vara aceasta să fie una asemănătoare celei din 2012.