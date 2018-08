Sărbătoare MARE pentru ortodocși: Ce e INTERIZS să faci azi, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 29 august. Este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie începe un nou an. Este cunoscut în popor şi sub numele de Sfântul Ioan de Toamnă sau Sfântul Prooroc Înaintemergător.

Sarbatoarea Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul marcheaza momentul in care Sfantul Ioan a fost decapitat de catre imparatul Irod, la cererea Irodiadei. Ingrijorat de puterea profetului pe care il banuia ca avea sa intoarca oamenii impotriva lui, Irod, rege al Iudeii il intemniteaza pe Sfantul Ioan. Cu ocazia zilei sale de nastere, Irod isi doreste sa o revada dansand pe Salomeea, fecioara care ii luase mintile. Aceasta, sfatuita de mama sa Irodiada, il conditioneaza pe rege, promitandu-i ca va dansa doar daca primeste in dar capul profetului. Dupa traditia Bisericii capul Sfantului Ioan Botezatorul are o istorie aparte prin faptul ca a fost pierdut si gasit de trei ori.

Traditii si obiceiuri de Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul

Fiind cunoscut pentru sfintenia vietii lui, severitatea exercitiilor fizice si spirituale si lupta apriga pentru dreptate, Sfantul Ioan Botezatorul a mai fost denumit "inger omenesc" si este cea mai cinstita personalitate a Vechiului Testament. In aceasta zi, pentru a-ti mentine sanatatea atat mentala, cat si fizica, este bine sa nu consumi fructe care au forma rotunda si care duc cu gandul la capul profetului.

In traditia populara s-a pastrat obiceiul ca in aceasta zi sa nu se taie nimic cu cutitul si toate alimentele sa fie rupte cu mana.

Tot in aceasta zi de sarbatoare este interzis sa bei vin rosu, deoarece reprezinta sangele Botezatorului sau sa mananci varza, intrucat se spunea ca Sfantului Ioan i-a fost taiat capul de sapte ori pe o varza si de fiecare data el a revenit la viata.

Traditia spune ca in ziua de 29 august, numita si Crucea Mica, crestinii trebuie sa tina post negru sau aspru (in care sunt permisi doar struguri si apa) pentru iertarea pacatelor.

In ziua sarbatoririi taierii capului Sfantului Ioan Botezatorul se spune ca incepe si frigul toamnei, asa cum fiecare om este cuprins de frisoane cand afla modul in care a fost ucis Sfantul Ioan.

Superstitii de sarbatoarea Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul

In ziua Taierii Capului lui Ioan Botezatorul se crede ca nu e bine sa aiba loc petreceri sau alte manifestari de acest gen, fiind considerata o sarbatoare de meditatie si de indreptare a greselilor.

Tot pe data de 29 august exista superstitia ca nu este bine sa dai cu matura, deoarece zgomotul facut de aceasta ii deranjeaza pe cei morti. In schimb, spiritele celor trecuti in nefiinta pot fi imbunate daca dai de pomana saracilor.

Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este o sarbatoare prevestitoare pentru Viata de Apoi, existand credinta ca Dumnezeu se releva in aceasta zi prin oamenii pe care i-a ales sa fie de dreapta Sa.

Semnificaţia numelui Ioan.

Ioan este nume iudaic: "Iohanan" prescurtare din Iehohanan" şi înseamnă "Dumnezeu s-a milostivit. "Este unul dintre cei mai importanţi sfinţi în cultul creştin, simbol al adevărului, al lucrării neîntrerupte şi al smereniei, deoarece sfântul trăia modest, sărac pe dinafară, dar atât de bogat în inima sa", a adăugat părintele protoiereu.