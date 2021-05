Sarmiza Andronic, analist politic: Notă maximă lui Marcel Ciolacu pentru că a mers cu specialiști la întâlnirea cu premierul pe tema PNRR

Analistul politic Sarmiza Andronic a comentat întâlnirea dintre o delegația a PSD condusă de președintele Marcel Ciolacu și partea guvernamentală condusă de premierul Florin Cîțu.

Ea a apreciat prin nota maximă decizia PSD de a introduce în delegația care s-a deplasat la Palatul Victoria și oameni care nu erau din partid, dar reprezentau oamenii de afaceri și sindicatele, Dumitru Costin de la Blocul Național Sindical și Florin Jianu de la Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

"Nota 1 pentru domul Citu, pentru ca a azi a bifat doar un lucru pe care i l-a cerut Bruxelles-ul. Prin absenta celorlalte forte politice, domnul Citu si-a dorit sa minimizeze aceasta intalnire. Premierul ia acest PNRR pe persoana fizica. Ar trebui sa inteleaga ca nu e a lui, ca domnul Ciolacu nu s-a dus acolo impreuna cu domnul Dumitru Costin si domnul Jianu, pentru ca el are nevoie de ajutor. In realitate, romanii au nevoie de ajutor, pentru ca nu cred ca banii vor ajunge toti in Romania.", a spus Sarmiza Andronic într-o intervenție la Sinteza Zilei de la Antena 3.