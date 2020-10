Scădere cu 5,1% a consumului final de energie electrică în România, la 31 august

Consumul final de energie electrică în România a fost de 35,164 miliarde kWh, în primele opt luni ale acestui an, cu 5,1% mai mic faţă de intervalul similar din 2019, în timp ce resursele de energie primară au scăzut cu 12%, iar cele de energie electrică cu 3,1%, conform Institutului Naţional de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, principalele resurse de energie primară au totalizat, la 31 august 2020, 20,442 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 2,778 milioane tep faţă de primele opt luni din anul precedent.De asemenea, producţia internă a însumat 11,791 milioane tep, în scădere cu 1,606 milioane tep raportat la perioada de referinţă, iar importul s-a situat la 8,652 milioane tep.În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 41,896 miliarde de kWh, în scădere cu 1,342 miliarde kWh, în comparaţie cu intervalul ianuarie - august 2019.Totodată, producţia din termocentrale înregistrată în primele opt luni din acest an a fost de 12,951 miliarde kWh, în scădere cu 2,377 miliarde kWh (-15,5%), în timp ce producţia din hidrocentrale a fost mai redusă cu 1,413 miliarde kWh (-11,7%), până la 10,687 miliarde kWh, iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 7,363 miliarde kWh, în creştere cu 8,7 milioane kWh (+0,1%).La nivelul primelor opt luni din acest an, producţia din centralele electrice eoliene s-a situat la 4,775 miliarde kWh, în creştere cu 368,1 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice a fost de 1,302 miliarde kWh, mai mare cu 6,7 milioane kWh raportat la perioada de referinţă.Consumul final de energie electrică, în această perioadă, a fost de 35,164 miliarde kWh, cu 5,1% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2019, în timp ce iluminatul public a înregistrat o scădere cu 9,6%, iar consumul populaţiei a crescut cu 3,5%.Statistica oficială relevă faptul că exportul de energie electrică a însumat 3,278 miliarde kWh, în creştere cu 797,9 milioane kWh, în comparaţie cu primele opt luni din 2019.În plus, consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3,453 miliarde kWh, în scădere cu 258,4 milioane kWh.