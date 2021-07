SCANDAL cu Florin Cîțu și Ludovic Orban, la alegerile din filiala Sectorului 2: 'Dacă nu eram eu, primarul general ar fi fost Gabriela Firea'

Președintele PNL, Ludovic Orban i-a răspuns lui Florin Cîțu, contracandidatul său la alegerile pentru conducerea partidului, în timpul unui discurs ținut la conferința de alegeri pentru filiala PNL din Sectorul 2 al capitalei. Susținătorii lui Cîțu l-au criticat și ei pe liderul PNL.

Ludovic Orban le-a spus liberalilor că înțelegerea de la alegerile locale cu USR PLUS a fost făcută astfel încât Gabriela Firea de la PSD să nu câștige un nou mandat de primar general.

Citește și: Florin Cîţu, de față cu Ludovic Orban: 'Aşa am ajuns în PNL - să îţi fie teamă să ai o opţiune. Ăsta nu este liberalism, asta e dictatură'

„Şi eu mi-aş fi dorit ca la alegerile locale din 2020 să câştigăm cu candidaţi ai PNL. Credeţi-mă că sunt un om care îmi fundamentez deciziile pe analize extrem de solide, pe studii, pe evaluări care trebuie să ne conducă spre cea mai bună decizie. Dacă noi şi mai ales eu nu mi-aş fi asumat răspunderea de a face înţelegere cu USR PLUS şi de a impune dintre cei doi competitori de la USR PLUS - Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan candidatul sprijinit de PNL şi de USR PLUS -, astăzi primar general al Capitalei ar fi fost Gabriela Vrânceanu Firea. Ăsta este adevărul. Ştiu că toţi ne-am fi dorit un liberal care să câştige alegerile. Pe de altă parte, noi ca liberali nu mai puteam accepta să ţinem Bucureştiul sub domnia incompetenţei, corupţiei şi fariseismului care s-a întâmplat în perioada de guvernare şi a Gabrielei Vrânceanu Firea. După 12 ani de conducere PSD, dreapta a reuşit să câştige Bucureştiul datorită faptului că am avut inteligenţa şi înţelepciunea să găsim acea soluţie câştigătoare care ne-a dus astăzi să fim la putere la nivelul Bucureştiului şi în aproape toate sectoarele.”, a spus Ludovic Orban.

El s-a declarat convins că PNL este cel mai puternic partid din România.

"Faptul că nu am fost pe primul loc la parlamentare are cu totul şi cu totul altă explicaţie. Nu că nu am făcut reforma administraţiei, că nici nu o aveam în programul de guvernare, domnule prim-ministru, nu pentru că nu am făcut reforma salarizării, pentru că nici nu o aveam în programul de guvernare al Guvernului de tranziţie, nu că nu am făcut reforma pensiilor, că nici nu o aveam în programul de guvernare. Acum sunt în programul de guvernare şi acum le vom realiza. PNL este cel mai puternic partid din România", a susţinut Orban.

Citește și: Premierul Cîţu, prima reacţie la opinia Comisiei de la Veneţia: 'Acum este datoria Parlamentului să definitiveze procedura'

Reacția președintelui PNL a venit la câteva zile după ce Florin Cîțu i-a anunțat pe liberali că dacă va câștiga alegerile din partid, nu va accepta decât candidați din PNL la primăriile din sectoarele bucureștene.

„Mesaj ferm pentru colegii mei, membrii PNL din București, cu mine președinte al partidului vom susține doar membri PNL la primăriile de sector. Votați înțelept când alegeți președinții de sectoare. Vă aștept alături de echipa câștigătoare”, a fost mesajul transmis săptămâna trecută de Florin Cîțu.

Luni, după discursul președintelui PNL, în fața liberalilor de la Sectorul 2 a venit deputatul Florin Roman, unul dintre susținătorii lui Florin Cîțu. Acesta a trimis mai multe săgeți către Ludovic Orban.

Citește și: Florin Cîțu: 'Trebuie să ne întrebăm de ce familiile pacienților arși cer să fie transferați în străinătate'

„Nu am venit nici să vă cert, nici să ridic tonul la dumneavoastră. Nu am venit nici să vorbesc despre sfânta cruce, despe sfânta credință, trebuie lăsate în sufletul fiecărui om, nu le mai amestecați în discursurile politice”, a spus Florin Roman în timpul ședinței organizației PNL din Sectorul 2 al capitalei.

Alegerile pentru conducerea centrală a PNL vor fi organizate la finalul lunii septembrie.