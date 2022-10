Scandal de dopaj: Ce riscă Simona Halep după ce a fost depistată pozitiv

Simona Halep a fost depistată pozitiv cu roxadustat, fiind suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului. Gabriela Andreiașu, directorul Agenţiei Naţională Anti-Doping, vorbește despre ce o așteaptă pe Simona și cât ar putea sta departe de circuit, notează GSP.ro.

În funcție de substanța folosită, suspendarea poate fi de 2 ani, de 4 ani, sau pe viață, și în cazurile în care se demonstrează că mai multe substanțe au fost luate cu intenție sau există circumstanțe agravante, se poate suplimenta cu încă 2 ani. Roxadustat este încadrat la secțiunea S2- hormoni peptidici, factori de creștere, substanțe înrudite si mimetice. Substanța este nespecifică -sancțiunea este de 4 ani dacă este gasită vinovată. Sancțiunile sunt din Codul Mondial transpus în regulamentul Federației Internaționale. Cazul ei nu este de circumstanțe agravante, cel putin nu din ce știm noi acum, dar ea își construieste apărarea.

Poate să recunoască și acum, i se reduce 1 an și se face un contract de acceptare a consecințel

- Perioada suspendării poate fi eliminată?

- Dacă un sportiv sau o altă persoană poate demonstra, într-un caz particular, că nu i se poate imputa vinovăția sau neglijența, perioada de suspendare va fi eliminată. Prima cale este audierea la Federația Internațională. Apelul este la CAS (n.r. - Tribunalul de Arbitraj Sportiv).

- Perioada suspendării poate fi redusă?

- Da, pe baza lipsei vinovatiei sau neglijentei semnificative. Reducerea perioadei de suspendare pe baza lipsei vinovatiei sau neglijentei semnificative se aplica in urmatoarele situatii:

a) pentru substanta specifica sau produse contaminate, pentru situatiile care implică: prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei in proba biologica provenita de la un sportiv; pentru utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta interzisa sau o metoda interzisa detinerea de substante si/sau de metode interzise;

b) in cazul in care sportivul sau o alta persoana dovedeste lipsa vinovatiei sau neglijentei semnificative in legatura cu o substanta specifica sau produs contaminat, sanctiunea urmand a fi minimum o mustrare, mergand pana la 2 ani de suspendare din activitatea sportiva, in functie de gradul de vinovatie.