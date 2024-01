Scandal după ce o tânără născută în Ucraina a fost desemnată Miss Japonia

Desemnarea tinerei de origine ucraineană Karolina Shiino drept câştigătoare a concursului Miss Japonia în această săptămână a declanşat o dezbatere pe reţelele de socializare despre ce înseamnă a fi şi a arăta japonez, informează Reuters, scrie AGERPRES.

Modelul în vârstă de 26 de ani, care s-a născut în Ucraina, trăieşte în Japonia de peste 20 de ani şi este cetăţean japonez naturalizat. De-a lungul anilor, Japonia şi-a deschis şi mai mult porţile pentru străini, ca modalitate de a inversa declinul natalităţii, una dintre cele mai scăzute din lume.

"Trăiesc ca o persoană japoneză, dar au existat bariere rasiale şi numeroase cazuri în care nu am fost acceptată", a declarat Shiino în lacrimi, într-o japoneză fluentă, după ce a fost încoronată luni Miss Japonia. "Sunt pur şi simplu plină de recunoştinţă că am fost cu adevărat acceptată astăzi ca persoană japoneză", a adăugat ea.

Mai multe persoane au apelat la reţelele de socializare pentru a se întreba dacă Shiino este cu adevărat imaginea Japoniei. "Deci, cineva care nu are o picătură de sânge japonez şi nu are nicio urmă de 'japonezitate' va reprezenta femeile japoneze", a scris cineva pe platforma de socializare X.Alţii au fost de părere că tânăra are dreptul să reprezinte ţara în care trăieşte. "Dacă ai cetăţenie japoneză, atunci eşti o japoneză. Nu asta este tot ceea ce este de spus? Ce mai e de demonstrat?", a scris un alt utilizator pe X.Reacţia la victoria lui Shiino aminteşte de controversa pe care a generat-o Ariana Miyamoto, o tânără cu mama japoneză şi tatăl afro-american, care a reprezentat Japonia la concursul Miss Univers în 2015.Shiino speră însă că oamenii vor vedea dincolo de aspectul ei. Pe site-ul concursului de frumuseţe, ea a scris că este japoneză în spirit.