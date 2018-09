Scandal fără precedent în Dosarul BREXIT: Michel Barnier RESPINGE planul propus de Theresa May

Negociatorul şef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, le-a transmis săptămâna aceasta parlamentarilor britanici că este dispus să examineze noi variante de soluţionare a problemei frontierei dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, dar a atras atenţia că ambele părţi, UE şi Marea Britanie, se află acum sub o mare presiune a timpului pentru a ajunge la un acord până luna viitoare şi a respins elementele cheie ale planului privind Brexitul propus de premierul Theresa May, relatează vineri agenţiile AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Conform unui transcript al mesajului transmis de Barnier luni în faţa comisiei pentru Brexit a Camerei Comunelor şi publicat de parlamentul britanic, negociatorul şef al UE a evocat abordarea unor posibile noi modalităţi de control al bunurilor care vor trece frontiera dintre Irlanda, ţară membră a UE, şi Irlanda de Nord, care va ieşi din UE odată cu ansamblul Regatului Unit, blocul comunitar insistând să fie evitată crearea unei aşa-numite 'frontiere dure' între Irlanda şi Irlanda de Nord.'Suntem dispuşi să simplificăm aceste controale, să le desfăşurăm într-un anumit număr de locuri diferite, cu ajutorul mijloacelor tehnologice, ceea ce poate lua diferite forme', a sugerat Barnier, fără să fie foarte clar asupra aspectelor practice.Atât Londra cât şi Bruxelles-ul se opun restabilirii controalelor la frontiera dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, ceea ce ar ameninţa fragilul acord de pace nord-irlandez, dar nu reuşesc să cadă de acord asupra modalităţilor de soluţionare a acestui capitol, cel mai dificil din dosarul negocierii Brexitului.

UE a cerut Marii Britanii să aibă în vedere o aşa-numită soluţie de 'backstop' (sau 'plasă de siguranţă'), care să se aplice dacă nu se va reuşi găsirea alteia mai bune în urma negocierilor privind Brexitul. Dar guvernul condus de Theresa May se teme că o asemenea soluţie de 'backstop' - care ar menţine Irlanda de Nord în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană - poate compromite integritatea teritorială a Regatului Unit.



Însă 'fără un backstop operaţional pentru Irlanda, nu va exista un acord' de ansamblu privind Brexitul, a susţinut Barnier în faţa parlamentarilor britanici.



Pe de altă parte, el a menţionat că nu este de acord cu propunerile din planul privind Brexitul prezentat la începutul lunii iulie de premierul britanic Theresa May, denumit 'Planul de la Chequers' (după numele reşedinţei de vară a prim-miniştrilor britanici), ce are în vedere ca Marea Britanie să menţină la capitolul comerţului cu bunuri relaţii strânse cu UE după ieşirea oficială din blocul comunitar, la 29 martie 2019, propunerile fiind însă mai restrictive la capitolul servicii, capitol care vizează în special centrul financiar londonez.



Potrivit lui Barnier, prin acest plan Marea Britanie ar urmări să obţină 'un fel de piaţă unică a la carte, un fel de abordare 'cherrypicking'', din care să aleagă numai ce îi convine. Aceasta 'ar pune în discuţie însăşi integritatea pieţei noastre unice', aşadar 'este total exclus' ca UE să accepte un asemenea plan, a spus el în mod categoric.



Barnier a menţionat de asemenea că aproximativ 80% din acordul de retragere a Marii Britanii din UE este pregătit, dar a estimat că negociatorii ar putea avea nevoie de încă vreo câteva zile după summitul european din 18-19 octombrie pentru a-l definitiva.



Însă 'în stadiul actual, ca să o spun direct, nu de mai mult timp avem nevoie, ci de mai multe decizii', a subliniat negociatorul şef al UE.



El a insistat de asemenea că dacă în final nu se va ajunge la un acord, atunci nu vor exista nici 'mini-acorduri'. 'Dacă nu va exista un acord, atunci discuţiile sunt încheiate. Nu va mai fi nicio negociere. S-a terminat şi fiecare parte îşi va lua propriile măsuri pe care le consideră de cuviinţă, şi le vom lua în sectoare cum ar fi transportul aerian, dar aceasta nu înseamnă că vor fi mini-acorduri dacă nu va exista un acord cuprinzător', a punctat Barnier.

Dar aceste comentarii ale sale riscă să dea apă la moară celor care critică 'Planul de la Chequers', aceştia fiind atât partizanii unui 'Hard Brexit' (Brexit dur), aceia care doresc o ruptură totală de UE şi se regăsesc în special în rândurile conservatorilor premierului Theresa May, cât şi aceia care doresc să fie anulat Brexitul cu totul sau să se ajungă la un 'Soft Brexit' (Brexit uşor) care să menţină cât mai multe legături între Marea Britanie şi UE după ieşirea efectivă din blocul comunitar.



Barnier a reluat ideile prezentate în faţa parlamentarilor britanici şi la întâlnirea avută vineri cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE şi va găzdui summitul european ce se va desfăşura pe 19-20 septembrie la Salzburg.



'În perspectiva summitului informal de la Salzburg al liderilor UE, suntem determinaţi să lucrăm pentru o retragere ordonată (a Marii Britanii din UE), inclusiv un backstop pentru Irlanda de Nord, şi o relaţie viitoare ambiţioasă cu Marea Britanie', a scris el pe Twitter după întrevederea cu şeful executivului austriac.