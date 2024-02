Scandal în Timiș din cauza unui demers în instanță! Peste 20 de primari PNL îi cer explicații prefectului Mihai Ritivoiu (PSD)

Un număr de 24 de primari liberali din Timiş s-au prezentat, joi, la Prefectura Timiş pentru a cere explicaţii prefectului Mihai Ritivoiu (PSD), după ce acesta a atacat în instanţă hotărârea Consiliului Judeţean Timiş privind repartizarea sumelor din fondul pus la dispoziţia CJT şi a celor defalcate din TVA. Soluţia prefectului este ca CJ Timiş să emită o nouă hotărâte pe aceeaşi temă.

”În momentul în care primim o plângere din partea unui grup politic, suntem obligaţi să ţinem cont de aceasta. Până acum nu s-a întâmplat. Primarii erau toţi de la PNL, încearcă să politizeze această… Din punctul nostru de vedere, legalitatea nu a fost obţinută în această hotărâre, aşa că, împreună cu departamentul juridic, am atacat această hotărâre. Programul de dezvoltare judeţeană de alocare a fondurilor are un regulament şi un sistem foarte clar. Din punctul nostru de vedere, nu este întrunită legalitatea acestei hotărâri. Încalcă accesul la informare şi transparenţă decizională prin faptul că nu se poate identifica clar cum au fost repartizate aceste sume. La solicitarea primarulor de a retrage această acţiune în contencios, am spus că nu voi face acest lucru. Am explicat că singura soluţie ca acest demers să poată fi depăşit ţine de o nouă hotărâre de Consiliu Judeţean care să abroge această hotărâre. Este un blocaj la nivelul tuturor primăriilor până când această acţiune nu îşi are finalul în contencios administrativ. E o chestiune de săptămâni, luni”, a declarat prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu, conform news.ro.

De cealaltă parte, primarii spun că au plecat nelămuriţi de la întâlnirea cu prefectul.

”Această hotărâre din punctul nostru de vedere a fost atacată pe partea de oportunitate şi nu de legalitate. Nu ne-a lămurit domnul prefect care au fost motivele pentru care a contestat această hotărâre, motive de legalitate şi nu de oportunitate. Ne citea doamna jurist de acolo ceva articole din Constituţie, nu ştiu ce legătură aveau aceste articole cu hotărârea de Consiliu Judeţean. Mai mult de atât, toţi colegii noştri i-au atras atenţia domnului prefect că contestarea acestei hotărâri va produce efecte negative în fiecare din cele 99 localităţi din judeţul Timiş, în ideea în care, pe de-o parte, nu putem aprobă bugetele locale fără aceste sume. Pe de altă parte, colegii noştri, unii spun că sumele erau necesare pentru plata asistenţilor personali şi persoane cu handicap, alţi colegi vin şi spun că şi-au prevăzut în buget aceşti bani de la Consiliul Judeţan ca şi cote de cofinanţare pentru fonduri europene şi există riscul să piardă aceste fonduri. Există riscul ca aceşti bani să fie pierduţi de către judeţul Timiş”, a declarat Dănuţ Groza, secretarul general al PNL Timiş şi primar al oraşului Sânnicolau Mare.

Primarul mai spune că fiecare edil va interveni ca parte în proces.

”Pasul următor, am avut deja o prima discuţie, la recomandarea unui coleg primar care este jurist o să încercăm că fiecare dintre noi să ne luăm avocat, să intervenim că o parte în proces, în ideea în care ne dorim că această hotărâre să nu fie revocată, să se încheie cât mai repede procesul respectiv, astfel încât fiecare dintre noi să putem să ne adoptăm bugetele locale, şi fiecare dintre noi, aşa cum am spus, să îşi aloce acei bănuţii aşa cum i-au prevăzut în proiectul de buget”, a declarat Dănuţ Groza.

La întâlnirea cu prefectul Mihai Ritivoiu au participat primarii din: Gătaia, Lovrin, Gottlob, Moraviţa, Teremia Mare, Ştiucă, Voiteg, Darova, Otelec, Sânnicolau Mare, Jebel, Mosnita, Pădureni, Lenauheim, Dudeştii Noi, Tormac, Buziaş, Partă, Topolovatul Mare, Biled, Bethausen, Livezile, Banloc şi Fibis.

În 29 ianuarie, la sesizarea PSD, prefectul de Timiş a atacat hotărârile Consiliului Judeţean privind repartizarea sumelor din fondul pus la dispoziţia CJT şi a celor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către primarii motivând lipsa unor criterii clare pe baza cărora s-au dat banii.

Hotărârea CJ Timiş privind repartizarea acestor sume a fost adoptată în data de 23 ianuarie cu 23 de voturi pentru, din 35 posibile, întrunind numrul necesar de voturi.