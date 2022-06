Scandal în trafic, în Capitală: Un polițist a fost băgat în spital, trei bărbați au fost reținuți

Marți seara, in jurul orei 22.30, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Secția 18 Poliție a fost sesizată prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni, in urma unui conflict in trafic.

Potrivit Poliției Capitalei, la fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști, care au depistat și identificat bărbatul reclamat, care era însoțit de mai multe persoane.

Având în vedere că aceștia manifestau un comportament agresiv, a fost solicitat sprijin echipajelor din zonă.

Până la sosirea acestora, in sprijin a venit o echipă formată din doi polițiști din cadrul Secției 24 Poliție , care acționau in civil in zona adiacentă.

Conflictul a fost aplanat până la sosirea celorlalte echipaje, însă la fața locului a venit, în sprijinul agresorului, un autoturism cu 3 ocupanți, unul dintre aceștia lovindu-l pe unul dintre polițiștii în civil.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul Secției 24 Poliție , iar polițistul agresat a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.

Din primele cercetări a rezultat că agresorul nu ar fi cunoscut calitatea de polițist, astfel că acesta nu este cercetat pentru ultraj.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, cu trei bărbați în stare de reținere.