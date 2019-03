Scandal în trafic noaptea trecută - Un șofer băut a fost împușcat de polițiști

Un sofer a fost împușcat, noaptea trecută, în Craiova, după ce a incercat sa fuga de politistii care au intervenit in timp ce acesta avea un conflict cu un al conducator auto. Barbatul a demarat in viteza, iar polistitii l-au urmărit. Ulterior, acesta a coborât din mașina și a incercat sa fugă. Oamenii legii au executat patru focuri de avertisment, însă acesta nu s-a oprit, fiind ulterior împușcat în picior. Politistii au stabilit ca acesta conducea sub influenta bauturilor alcoolice.

Poliţişti din cadrul Secției 5 Poliție Craiova, în timp ce executau serviciul de patrulare, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, noaptea trecută, între conducătorii a două autoturisme, oprite pe Bulevardul Dacia, avea loc un conflict verbal. Citeste si Teodorovici, noi precizări despre candidatura la prezidențiale - Stau foarte bine în sondaje. De multe ori autostrada atrage traficul/ Emoții pentru moțiune Echipajul de poliţie a oprit autospeciala pentru a interveni, fiind informat de unul dintre conducători cu privire la faptul că celălalt i-a adresat injurii şi s-ar afla sub influenţa alcoolului. Având în vedere că respectivul bărbat a demarat în viteză, poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia având semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. La un moment dat, cel în cauză a coborât din autoturism şi a încercat să îşi asigure scăparea fugind. Fiind în urmărirea acestuia, unul dintre poliţişti a efectuat somaţiile legale şi a tras 4 focuri de armă în plan vertical, în încercarea de a-l determina pe acesta să se oprească. Întrucât bărbatul nu s-a supus somaţiilor legale, asupra membrelor inferioare ale acestuia a fost executat un foc de armă, fiind rănit în piciorul stâng. Poliţiştii au chemat la faţa locului un echipaj medical, cel în cauză fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că cel în cauză, un bărbat de 48 de ani, din Craiova, se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o concentraţie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Politistii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.