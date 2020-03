Scandal la Craiova- Mediaș - Corneliu Papură i-a făcut pe cei de la Gaz Metan clovni

Antrenorul formaţiei CSU Craiova, Corneliu Papură, i-a făcut clovni pe cei de pe banca de rezerve a echipei Gaz Metan Mediaş, după meciul din etapa a I a play-off-ului, disputat pe Stadionul Ion Oblemenco. Antrenorul Edward Iordănescu nu s-a aflat pe banca echipei lui, fiind suspendat, şi a stat în tribună. Oaspeţii au reclamat un penalti neacordat la meciul pierdut cu 1-2 şi un fault anterior golului al doilea al gazdelor.

Întrebat despre faptul că oaspeţii au criticat arbitrajul, Papură a răspuns: "Nu mă surprinde nimic la clovnii de pe margine, de acolo. Nu mă interesează arbitrajul sub nicio formă. Mă interesează jocul şi atâta tot. Ei asta fac la Mediaş, un circ total. Nici la circ nu mi-a plăcut, dar să-i văd pe ăştia de la Mediaş. (n.r. - dacă a făcut la arbitrul de rezervă) Ce, suntem la hochei?Vorbesc serios, adică cine a zis asta aude voci probabil. Aşa ceva nu s-a întâmplat. Sunt oameni serioşi care spun aşa ceva? Dacă ajung să facă pe aici circ este normal. Nu mă surprinde nimic."

Papură se bucură de faptul că echipa lui a început play-off-ul cu o victorie, dar admite că pentru a spera la titlul jucătorii trebuie să-şi crească nivelul evoluţiei.

"Am început destul de bine jocul, am înscris, apoi ne-am făcut meciul destul de dificil. La 2-1 puteam să închidem meciul, am avut trei situaţii de a marca. Important este că am început bine play-off-ul, cu trei puncte importante împoriva unei echipe dificile. Ei s-au apărat în prima repriză cu trei fundaşi, de fapt cu cinci şi ne-a fost destul de greu să ne creăm situaţii. Cred că am reuşit în multe momente ale jocului să-i punem sub presiune şi să înscriem. La 2-1, e frica de rezultat, te retragi oarecum. Dar şi la 2-1 pe o dominare mai sterilă a adversarului am reuşit să ne creăm situaţii de gol. Nu am câştigat absolut nimic, suntem la primul meci din play-off, e un lucru bun că suntem temporar pe primul loc, dar trebuie să fim conştienţi că mai sunt nouă meciuri. Dacă vrem ceva trebuie să creştem nivelul jocului în primul rând şi atunci putem obţine ceva mai mult. Ivan a plecat la spital, am înţeles că are ceva probleme cu clavicula, nu ştiu mai mult", a declarat el, la Telekom Sport.

CS Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (2-1), formaţia Gaz Metan Mediaş, în prima etapă a play-off-ului Ligii I. În urma acestui rezultat, oltenii au egalat echipa CFR Cluj în fruntea clasamentului. Clujenii joacă, luni, acasă, cu Astra Giurgiu, în prima etapă a play-off-ului.

Au marcat: Cicâldău '3 (p), Mateiu '27 / Marius Constantin '9 (p).