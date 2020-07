Scandal la Hollywood - Johnny Depp a fost victima abuzurilor comise de Amber Heard

Johnny Depp nu s-a comportat violent faţă de fosta sa soţie, Amber Heard, ci aceasta era cea care îl ataca, conform depoziţiei finale a avocaţilor actorului, depoziţie formulată marţi, în procesul desfăşurat la Londra şi intentat de starul din "Pirates of the Carribean" împotriva trustului de presă News Group Newspapers pe care îl acuză de defăimare, transmite marţi Reuters potrivit Agerpres.

Johnny Depp a dat în judecată trustul de presă News Group Newspapers, care deţine publicaţia The Sun, precum şi pe unul dintre jurnaliştii acestui trust, Dan Wootton, din cauza unui articol publicat în 2018 în care actorul era prezentat drept "un bărbat care îşi bate soţia".Depp, 57 de ani, şi fosta sa soţie, Amber Heard, 34 de ani, au depus mărturie în faţa instanţei. Johnny Depp a declarat că nu a fost niciodată violent faţă de Heard sau de orice altă femeie şi a precizat că fosta sa soţie era cea care îl lovea.La rândul său, Amber Heard, chemată ca martor de trustul de presă, a descris o multitudine de incidente în care actorul s-ar fi comportat violent. Luni, în cadrul pledoariei finale a apărării, avocatul apărării (al trustului de presă) Sasha Wass, a afirmat despre Johnny Depp că este un dependent de droguri cu porniri violente şi un misogin care şi-a atacat soţia şi care foloseşte cuvinte grele atunci când vorbeşte despre femei.În pledoaria sa finală, avocatul lui Johnny Depp, David Sherborne, a precizat că, deşi clientul său a fost mereu deschis cu privire la consumul de droguri şi de alcool, Amber Heard a minimizat faptul că şi ea este o consumatoare de droguri şi alcool şi că are probleme din cauza geloziei şi a stărilor de furie prin care trece la rândul ei."Ea este cea care comite abuzuri, nu dl. Depp. El nu bate femei", a declarat Sherborne în faţa instanţei, adăugând că "lipsa ei de credibilitate" a fost demonstrată chiar prin natura dovezilor pe care ea le-a adus în instanţă.Avocatul a mai susţinut că Amber Heard "este un martor cu extrem de puţină credibilitate şi, sincer, este o mincinoasă compulsivă", care şi-a pregătit povestea pentru a răspunde dovezilor produse împotriva ei.O înregistrare audio cu vocile lui Amber Heard şi Johnny Depp a fost ascultată în instanţă. În înregistrare actorul îi spune lui Amber Heard că minte atunci când spune că ea nu l-a lovit, fapt care, conform lui Sherborne, demonstrează "predispoziţia spre violenţă" a actriţei."Nu-mi spune mie cum e să primeşti un pumn în faţă", mai susţine Depp în înregistrare, la care Amber răspunde: "Te-am lovit aşa. Dar nu ţi-am tras un pumn".Avocatul Sherborne a remarcat că recunoaşterea faptului că Heard l-a lovit pe Depp ar fi provocat "consternare" dacă rolurile ar fi fost inversate.În mărturia sa, Johnny Depp a declarat că şi-a ghidat viaţa după modelul tipic al unui "gentleman din sud" care nu ar lovi niciodată o femeie."El nu a lovit niciodată în viaţa sa o femeie. Punct. Niciodată. Şi nu este ceva care ţine doar de dorinţa lui de a fi un gentleman din sud. Ci are legătură şi cu faptul că Johnny Depp a fost la rândul său victima abuzurilor domestice ale mamei sale", a punctat avocatul Sherborne.Acesta a mai susţinut că mesajele aduse în discuţie de avocatul apărării şi din care reieşea că actorul ar avea un comportament violent şi misogin au fost alese selectiv şi nu trebuie luate în considerare ca dovezi. "Exagerările de limbaj din aceste texte nu trebuie să fie luate literal. Poate a folosit licenţe poetice, poate că a folosit metafore, dar el nu a spus niciodată că a lovit-o pe Domnişoara Heard".Reprezentantul actorului a adăugat că Johnny Depp nu a negat niciodată că îi place să bea şi să consume droguri, dar a negat că abuzul de substanţe ar dezlănţui un alter-ego, un "monstru", în Depp.Audierea de marţi a fost ultima din acest proces. Instanţa urmează să anunţe verdictul la o dată care nu a fost încă precizată