SCANDAL la Națională, după umilința din Armenia: 'De mâine trebuie să vorbim de schimbări majore la FRF, atât la nivel administrativ, cât şi la nivel sportiv'

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a scris, miercuri seară, pe Facebook, că la FRF e nevoie de schimbări majore, apreciind că este o umilinţă mult prea mare ca România să fie învinsă de Armenia.

"Reactie la cald, dar raţională. De mâine trebuie să vorbim de schimbări majore la FRF, atât la nivel administrativ, cât şi la nivel sportiv. Este o umilinţă mult prea mare să ne bată şi Armenia, cred că pentru prima oară în istorie. Şansele să ajungem la mondial rămân doar teoretice. Am făcut 3 puncte (şi alea norocoase) din 9 puncte puse în joc, am jucat slab, am avut noroc cu Macedonia, l-am avut pe Niţă cu Germania. Aveam nevoie de 7 puncte pentru a spera în mod realist la locul 2. Urmează să jucăm cu Islanda, va fi un alt meci greu, am văzut-o deja la baraj. Dan Petrescu, Hagi, Olăroiu, Rednic, Reghe? Cred că trebuie să terminăm cu experimentele", a scris Justin Ştefan pe Facebook.

România a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-2 (0-0), de echipa Armeniei, în etapa a III-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au fost conduşi cu 1-0, au condus cu 2-1 şi jucat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Puşcaş, din minutul 77, primind două goluri.

Au marcat: Sperţian '56, Haroian '86, Barseghian '89 (p) / Cicâldău '62, '72.

