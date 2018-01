Scandal la Spitalul Judeţean Timişoara între asistentele medicale şi şeful Clinicii de Chirurgie Vasculară

Mai multe asistente de la Spitalul Judeţean Timişoara îl acuză pe şeful Clinicii de Chirurgie Vasculară, medicul Mihai Ionac, că le jigneşte şi că aglomerează secţia, internând nu doar urgenţele, în timp ce Ionac spune că ”jignirile” au fost simple ironii, iar secţia este aglomerată după ce a internat cazurile urgente. Asistentele Secţiei de Chirurgie Vasculară din cadrul Spitalului Judeţean Timişoara au susţinut, luni, o conferinţă de presă în care l-au acuzat pe şeful Secţiei, medicul Mihai Ionac, că supraaglomerează secţia şi spitalul şi că jigneşte personalul.

„Fetele sunt terorizate. Sunt alergate la toate nivelele. Dânsul are bolnavi pe toate nivelele şi aici domnul profesor Craina (medicul Marius Craina, directorul Spitalului Judeţean Timişoara – n.r.) i-a făcut un bine. A zis că îl ajută să-şi interneze şi pe alte secţii, dar personalul este terorizat că aleargă de la un nivel la altul să facă tratamentul la bolnavi şi să urmărească pacienţii. Vă daţi seama ce înseamnă să alergi de la etajul opt la etajul trei, la etajul cinci, la etajul patru, pe unde are dânsul tot felul de pacienţi, printr-un salon liber, sau un pat pe care îl dau colegii dânsului. Şi de aici nemulţumirea personalului. Faptul că ele îşi fac treaba, aleargă şi îndeplinesc condiţiile, măcar să li se vorbească frumos. Nimeni nu este de competenţa dânsului. V-am mai spus şi asta e realitatea. Dânsul aşa vede lucrurile. Dânsul este super, iar restul sunt plebea, sunt alea care calcă pe picioare, analfabete, ciori şi mai ştiu eu cum. Sunt două fete care au plecat, asta după ce a mai plecat una mai demult”, a spus una dintre asistente.

Asistentele îl acuză pe medicul Mihai Ionac că internează nu numai cazurile grave de chirurgie vasculară.

”Sunt 27 de paturi alocate de Ministerul Sănătăţii, chiar de pe timpul când dânsul era managerul spitalului. Că are numai 27 nu e nici vina managerului actual şi nici a personalului cu care lucrează. Dânsul trebuie să facă în aşa fel încât să îşi interneze pe secţie doar cazurile care i se atribuie dânsului, pe specialitatea dânsului, nu şi de chirurgie generală. Deci, dânsul operează tot ce se poate. Eu sunt de acord că lumea a auzit că dânsul este un profesor extraordinar şi e adevărat, aşa este, dar dacă nu are spaţiu, nimeni nu îl obligă să interneze, mai ales dacă nu sunt urgenţe. Dânsul trebuie doar urgenţele să le interneze, să opereze în sala de urgenţe urgenţele, nu să vină cu cazuri programate să le facă urgenţă în sala de operaţie”, au mai spus asistentele.

Comportamentul şefului de la Chirurgie Vasculară este cunoscut şi de conducerea spitalului, care spune ca a luat deja măsurile permise de lege.

„Colegii de acolo au ajuns la suprasaturaţie (…). Spitalul funcţionează pe baza unor legi şi proceduri pe care conducerea spitalului şi tot personalul trebuie să le respecte. În urma analizei, comisia de disciplină a emis două sancţiuni colegului de la Chirurgie Vasculara( Mihai Ionac – n.r.). Prima constă într-un avertisment şi a doua într-o reducere cu zece la sută a salariului pe o perioadă de trei luni. Asta a fost decizia comisiei de disciplină, pe care am înaintat-o colegului de la Chirurgie Vasculară, pentru a fi pusă în aplicare. Din punctul meu de vedere este regretabil că s-a ajuns la o asemenea situaţie, într-o unitate medicală de elită, aşa cum consider eu că este Spitalul Judeţean Timişoara”, a declarat medicul Marius Craina, managerul Spitalului Judeţean din Timişoara.

Conducerea spitalului îl acuză pe medicul Ionac că încearcă să abată atenţia de la problema reală şi de aceea se plânge că unitatea medicală ar interna bolnavi pe coridoare.

„Din punctul meu de vedere, acesta nu este un subiect, este creat artificial, este creat în mod fals, tocmai pentru a atrage atenţia presei de la nişte evenimente care nu doreşte să se propage în mediul public, resprectiv comportamentul pe care l-a avut vizavi de colegii lui de la blocul operator şi nu numai . Încearcă să distragă atenţia de la acest subiect. Am spus mai devreme că funcţionăm pe baza unor legi. Avem un ordin de ministru din 2010 care alocă un număr de 27 de paturi Secţiei de Chirurgie Vasculară. Este obligaţia medicului şef de secţie să gestioneze internările, tratementele, operaţiile şi externările, în limita celor 27 de paturi existente. Având în vedere numărul de paturi pe care dumnealui îl are, dacă , repet, dacă îi permite, poate să-l interneze un caz programat, dacă nu are paturi libere, cum zicea zilele trecute că are 32 au 34 de pacienţi pe un număr de 27 de paturi, acesta poate fi redirecţionat spre oricare din secţiile chirurgicale şi către Secţia de chirurgie practică. E încă o dovadă a faptului că ceea ce v-am spus e perfect demonstrabil prin acte”, a mai spus Marius Craina.

Pe de altă parte, medicul Mihai Ionac neagă toate acuzaţiile şi spune că de fapt, asistentele nu sunt bine pregătite.

„Lucrurile pe care le-au spus asistentele ar fi fost foarte bine să fie probate cu ceva, în afară de declaraţii, în orice operaţie există momente tensionate în care soarta pacientului poate să fie în cumpănă. Dacă unul dintre cei care fac parte din echipă e cu mintea aiurea sau nu-i pasă, poate că este nevoie, la fel ca şi pe front, şi să urli. Este o atitudine necesară să înclini balanţa în favoarea pacientului şi a ta. Dacă cineva consideră acel lucru ca pe o înjurătură, atunci locul lui nu este acolo. Nu neg că apar astfel de momente. O parte din asistentele instrumentare nu ştiu instrumente, nu au noţiuni elementare care ţin de cunoaşterea materialului cu care lucrăm. Nucleul care m-a reclamat pleca la 12 acasă, acum trei ani. Şi eu am făcut mai multe sesizări şi nu s-a întâmplat nimic. Instrumentele nu erau spălate, asistentele nu stăteau cu noi în sală, ele aveau alte lucruri pe agendă, şi este normal să fie deranjate că uite-te, trebuie să şi muncim la locul de muncă”, a declarat Ionac, care spune că la rândul său a făcut sesizări şi a dat spitalul în judecată împotriva sancţiunii.

De asemenea, Ionac spune că este nevoit să ”cazeze” pacienţii pe hol, întrucât paturile sunt insuficiente.

Acesta nu este primul scandal în care este implicat medicul Mihai Ionac, şeful Clinicii de Chirurgie Vasculară a Spitalului Judeţean din Timişoara.

În urma unui raport al Curţii de Conturi, care a efectuat un control la Spitalul Judeţean Timişoara, în 2015, tocmai la Clinica de Chirurgie Vasculară ar fi fost constatate nereguli majore, de la decontări fictive de intervenţii chirurgicale şi până la medicamente compensate prin reţete prescrise de medic, în perioada 2008 – 2014, prin farmacia deţinută de mătuşa soţiei sale. Procurorii au făcut în 2015 percheziţii acasă la Mihai Ionac, dar şi la clinică. Ancheta nu s-a finalizat încă, anunţă news.ro.