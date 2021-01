SCANDAL Ministrul Economiei a trimis corpul de control la CNIT! Reacția șefului CNIT nu a întârziat să apară: 'Povestea este fix ca la Radio Erevan'

Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, spune că a trimis corpul de control la Centrul Naţional de Învăţământ Turistic, declarând că este o instituţie care ”nu face nimic pe bani mulţi”, iar cheltuielile cu personalul sunt colosale. La rândul său, Cristian Petrescu, director general al CNIT, îi răspunde acestuia şi afirmă că este vorba de o dezinformare demnă de Radio Erevan, precizând că angajaţii ”nu stăteau, ci munceau”, câştigă puţin şi ”nu mâncau banii românilor, ci le aduceau profit”.

”Nu mai trebuie să acceptăm să-şi bată cineva joc de banii contribuabililor. Acum câteva zile, Digi24 a reluat un reportaj care îmi scăpase. CNIT, o companie de stat din subordinea Ministerului Economiei, nu face nimic pe bani mulţi. Compania există de mulţi ani şi ar trebui, în teorie, să se ocupe de cursuri pentru specializarea personalului din turism, cursuri de turism de stat. Iată cam cum arată compania în cifre. Da, citiţi bine. Zerourile sunt activitatea pentru ceea ce ar fi trebuit să facă firma de stat. În teorie, trebuia să livreze cursuri. În realitate, din 2012 au organizat un total de 3 cursuri şi au format un număr de 47 de persoane. Din 2012. Compania a avut 20 de posturi în 2019, majoritatea de conducere sau administrative”, scrie Claudiu Năsui pe Facebook.

Oficialul arată că salariul mediu din companie este de circa 19.500 lei pe lună.

”Dacă ne uităm la cheltuielile de personal per individ format, în 2019 suma a fost de 155.570 lei per individ. O sumă colosală. Evident, nicio companie privată nu şi-ar permite asemenea costuri. Ar fi dat faliment demult, dar la stat există întotdeauna un sac fără fund sau un activ de exploatat ca să eviţi falimentul, pe banii contribuabilului. Ieri am trimis corpul de control acolo. Este inacceptabil. Făcând asta, am aflat şi că această companie a mai fost în vizorul corpului de control în 2015”, mai scrie Năsui.

Oficialul a cerut raportul de control şi l-a făcut public pe site-ul ministerului.

”Proprietatea de stat duce la indolenţă din partea administratorilor vremelnici. Nu au o viziune de termen lung pentru companii sau pentru proprietăţile statului, iar bugetul pare un sac etern fără fund. Nu mai bine lăsăm noi banii la oamenii care muncesc în ţara asta? Decât să tot acoperim găuri negre şi să lăsăm diverse grupuri să paraziteze activele statului? De aceea trebuie să reducem impozitarea muncii în România. Să eliminăm taxarea pe salariul minim, o măsură care ar activa sute de mii de români şi ar scoate din sărăcie aproape imediat milioane. Din păcate, vom începe abia din 2022, tot e ceva. Nu scriu ca să mă plâng, dar nu voi face rabat de la a prezenta adevărul fix aşa cum este el. Sunt foarte multe de făcut în minister. Azi încep ziua a 7-a de ministeriat. Vă voi ţine la curent cu tot ce găsim şi cum procedăm pentru a depăşi toate obstacolele”, adaugă ministrul Economiei.

La rândul său, Cristian Petrescu, director general al CNIT, spune că declaraţiile despre CNIT sunt dezinformări demne de Radio Erevan.

”Povestea postată de Claudiu Năsui, actualul ministru al Economiei, legată de Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (CNIT), preluată de presă în ultimele 2 zile, merită să fie demontată, pentru că este fix ca la Radio Erevan. Afirmă dl. Năsui: CNIT nu a organizat cursuri înainte de 2017. Normal, pentru că anterior anului 2017 Compania nu era Centrul Naţional de Învăţământ Turistic, ci Compania de Investiţii în Turism. Nicio legătură cu şcoala. Abia în 2017 a redevenit, după o pauză de 8 ani, o companie de stat cu atribuţii de şcoală de turism. Eu am preluat mandatul de conducere a CNIT abia în februarie 2020, în debutul pandemiei iar acum sunt în derulare două proiecte europene, în care sunt formate 250 de persoane (de 10 ori mai mult decât în perioada anterioară). În plus, suntem în evaluare cu un alt proiect european, în care vom forma, pe competenţe digitale, încă 150 de angajaţi în turism”, scrie Petrescu, pe pagina de Facebook.

Acesta vorbeşte şi despre valoarea salariului mediu în CNIT.

”Afirmă bombastic dl. Năsui că valoarea salariului mediu al salariaţilor în cadrul CNIT este de 19.500 lei !!?!! Nu, domnule ministru, nu este de 19.500 lei cum susţineti în postarea preluată ca o găluşcă de toată presa, ci muuuuuult mai mică. Sunt salariaţi care au minimul pe economie, adică 1.800 de lei în mână. Ba chiar şi pe acelea le-am redus, prin repartizarea salariaţilor pe proiecte, deci plătite din fonduri europene”, afirmă Petrescu, care anexează ultimul stat de plată al societăţii.

El subliniază că încă din perioada 1998 – 2002 CNIT se află în asociere cu două societăţi private, iar sumele totale din buget aferente salariilor se referă la un număr de aproximativ 65 de angajaţi (totali ai asocierilor, inclusiv cei aparţinând celor doua societăţi private), şi nu la cei doar 14 ce aparţineau şi erau platiţi de CNIT în 2019.

”Aţi împărţit un buget de salarii al asocierii la 14 salariaţi în loc de 65 şi e normal că v-au rezultat sume abracadabrante, menite să inflameze bunul simţ al românului. Toţi aceşti salariaţi ai CNIT (pe lângă programele de formare pe care le derulează) au grijă ca bunurile din proprietatea statului, două hoteluri, trei restaurante, baza de agrement şi 66.000 mp în nordul Bucureştiului, în valoare de peste 46 de milioane de euro, să fie exploatate aşa cum trebuie de către asociaţii privaţi, tocmai ca să aducă venituri statului, adică românilor. Era de ajuns o întrevedere în care să primiţi explicaţiile legate de ce realizează CNIT şi salariaţii săi şi aţi fi înţeles situaţia reală. Nu ştiu cine v-a “servit” aceste cifre şi informaţii, eu l-aş da afară pentru dezinformarea pe care v-aţi asumat-o. Aşadar, postarea Dvs. este doar o poCNIToare, o fumigenă pentru presă, ca la Radio Erevan: nu stăteau ci munceau, nu câştigau mult ci puţin şi nu mâncau banii românilor ci le aduceau profit”, mai scrie acesta.