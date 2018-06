SCANDAL pe moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă: Ludovic Orban, replică DEVASTATOARE pentru liderul UDMR

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că UDMR ar trebuie să susțină moțiunea de cenzură, prin prisma electoratului care i-a votat la alegerile parlamentare. Afirmația vine în contextul în care Kelemen Hunor a spus că o "negociere" la liderul liberal a înseamnat o cafea, prin data de 20 mai, scrie Mediafax.

"Aş prefera să nu comentez discuţiile pe care le-am avut cu liderul UDMR. Prima discuţie a fost o discuţie de informare şi de luare la cunoştinţă a condiţiilor pe care le au colegii noştri din UDMR, care sunt parteneri alături de noi în Partidul Popular European, privitor la susţinerea moţiunii de cenzură. Încă nu am ajuns la votul moţiunii de cenzură, vom mai avea discuţii. Şi pentru UDMR este o decizie extrem de importantă, şi parlamentarii UDMR trebuie să ţină cont de electoratul care i-a sprijinit în Parlament, electorat care este într-o proporţie covârşitoare, nemulţumit de modul în care guvernează Dragnea România prin intermediul "Guvernului marionetă"", a afirmat, luni, liderul PNL Ludovic Orban, la finalul Biroului Exectiv al partidului, care a avut loc la Parlament.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, susţine că nu a negociat cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre moţiunea de cenzură. Liderul maghiar afirmă că s-a întâlnit cu Orban la o cafea, în jurul datei de 20 mai, și i-a adresat câteva întrebări clare legate de viitorul politic la care nu a primit răspunsuri. Kelemen Hunor a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că la o discuţie cu Ludovic Orban a dorit să ştie ce se întâmplă după moţiunea de cenzură, cine va fi premier, cine vor fi miniştrii unor portofolii importante, care este programul de guvernare. Potrivit acestuia, alte aspecte ridicate în faţa lui Ludovic Orban au vizat şi relaţiile româno-maghiare, poziţia PNL faţă de comunitatea maghiară, mai ales în condiţiile în care, în ultimele săptămâni, au fost acţiuni care nu pot fi catalogate decât ostile din partea Uniunii.

"UDMR nu a stabilit nimic legat de moţiunea de cenzură, probabil că miercuri dimineaţă vom avea o şedinţă comună în care vom stabili. Dar am auzit că Ludovc Orban a negociat cu mine, dar ceea ce dânsul numeşte o negociere, a fost o discuţie la o cafea, undeva prin 20 mai. Nu acum, nu după ce au depus moţiunea de cenzură, ci în urmă cu peste o lună. Nu am negociat. I-am spus atunci d-lui Orban că vreau să ştiu ce se întâmplă după moţiunea de cenzură, presupunând că există şansa de a schimba Guvernul, vreau să ştiu pe ce majoritate se bazează, cu semnături. Cine va fi premierul, susţinut de o majoritate, cu cele peste 200 de semnături, aşa cum se face în ţări civilizate. Apoi am vrut să văd programul de guvernare, să ştim ce se face cu ţara, cine sunt miniştrii portofoliilor importante – Finanţe, Interne, Apărare, Educaţie, Transporturi, Dezvoltare regională, Economie şi care sunt acţiunile pe termen scurt şi mediu pentru jumătatea de mandat – fiscalitate, educaţie, dezvoltare infratsructurală, să ştim în ce direcţie se duce ţara. Sunt chestiuni simple, oneste, transparente", a spus Kelemen.