Şefa DNA şi-a depus declaraţia de avere. De unde a încasat 10.000 de euro

Perioadă finaciară fastă pentru şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, în plin scandal Iohannis - CCR privind demiterea ei. Şefa DNA şi-a publicat recent declaraţia de avere, iar conform România TV, aceasta are venituri salariale mai mari şi a scăpat şi de un credit.

Citeşte şi: DOLIU în lumea presei. Un cunoscut jurnalist a trecut la cele veşnice

Potrivit declaraţiei de avere depuse la data de 17 mai 2018, Laura Codruţa Kovesi nu deţine terenuri, nici maşină şi nici bijuterii sau obiecte de artă care să depăşească valoare de 5.000 euro. Kovesi are în schimb un apartament de 2 camere în Bucureşti, cu o suprafaţă de 54,74 mp, cumpărat în 2007 prin credit ipotecar.

Citeşte şi: Dragnea a pus PE JAR ONG-urile româneşti! Mobilizare FĂRĂ PRECEDENT pentru demiterea şefului PSD

Faţă de declaraţia de avere precedentă, în conturile şefei DNA a intrat suma de 10.000 de euro provenită din partajul succesoral ca urmare a decesului tatăl ei.

De asemenea, potrivit actualei declaraţii de avere Laura Codruţa Kovesi nu are datorii, ceea ce înseamnă că şi-a achitat în avans un credit în valoare de 45.000 euro la BRD, scadent în 2033, care apărea în precendenta declaraţie. Mai mult, în noua declaraţie de avere, Kovesi are cinci conturi deschise la BRD, două în EURO şi trei în lei, în care deţine adunat 11.121 lei şi 35.474 euro (in care sunt incluşi şi cei 10.000 de euro din partajul succesoral), scrie România TV.