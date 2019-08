Scandal cu supraacciza la țigări: producătorul de tutun JTI acuză Guvernul de minciună în acte oficiale

Ordonanța publicată de Ministerul Finanţelor stârneşte nemulţumiri în rândul producătorilor de tutun. Producătorul de produse de tutun JTI consideră că proiectul de Ordonanță de urgență publicat marţi, prin care sunt prevăzute creșteri ale accizei la țigarete în mai puțin de o lună, va afecta profund piața legală și va pune în pericol veniturile suplimentare pe care Guvernul speră să le obțină, potrivit Mediafax.

Citește și: Scenariu în laboratoarele dreptei: turul I la prezidențiale deschide ușa pentru o alianță de amploare .

„Ministerul Finanțelor aduce argumentul alinierii la Directiva 2011/64/UE, care prevede că incidența accizei în prețul mediu ponderat trebuie să fie 60%, invocând pericolul declanșării procedurii de infringement. Un pericol care de fapt nu există, prevederile Directivei fiind foarte clare: ajustarea se poate face până la 1 ianuarie al celui de al doilea an după ce incidența scade sub 60% (art. 11, alin. 1), adică până la 1 ianuarie 2021. O creștere de peste 10 euro în mai puțin de un an nu a mai avut loc din 2010, când contrabanda a ajuns la peste 36%, iar piața neagră a devenit subiect de discuție pe agenda CSAT”, explică reprezentanţii JTI într-un comunicat de presă.

JTI a trimis săptămâna trecută Ministerului Finanțelor Publice o scrisoare oficială prin care solicită majorarea accizei de la 1 ianuarie, nu de la 1 septembrie, pentru a avea timp de modificare a planurilor de afaceri, și pentru ca piața să poată absorbi creșterile de preț, fără a se orienta către produsele de contrabandă.

Reprezentanţii companiei JTI susţin că depun eforturi pentru a se conforma la un cadru de reglementare din ce în ce mai restrictiv. „Toate Directivele europene referitoare la produsele din tutun, de la producție și comercializare, până la taxare și publicitate, au fost transpuse în legislația națională, iar în prezent sunt implementate prevederile privind trasabilitatea”, explică aceştia.

Ministerul Finanțelor a publicat marţi, pentru dezbatere publică, proiectul de ordonanță prin care se reduce numărul de posturi din aparatul de stat, se majorează acciza la țigarete și se introduce taxa pe zahăr, alături de alte măsuri fiscale și bugetare.