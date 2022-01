SCANDAL PICANT pe scena politică: George Simion acuză că Rareș Bogdan l-a sunat în TOIUL NOPȚII

E scandal picant pe scena politică din România. Liderul AUR George Simion susține că a fost sunat în toiul nopții de europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. Simion a scris pe Facebook că Rareș Bogdan l-a sunat însă că el nu răspunde noaptea la telefon. Ulterior, Simion a detaliat conflictul la România TV, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu. Conform lui Simion, locatarii din Ocna Mureș ar fi acuzat că tatăl lui Rareș Bogdan ar fi falimentat combinatul de acolo. După ce Simion a făcut mai multe declarații publice în care îl ataca pe Rareș Bogdan, europarlamentarul PNL l-ar fi amenințat, susține liderul AUR.

„M-a sunat (…) Mi-a dat mesaj la 12 noaptea:Trebuie să vorbim! Eu noaptea nu răspund la telefon. Să intre aici în direct cu noi, dacă vrea să o rezolvăm. Eu m-am dus să mă întâlnesc cu oamenii, să arăt cine a fost tatăl și de ce locuitorii îl acuză că a distrus fabrica (…) Rareș Bogdan de ce minte, de ce zice că e din Cluj și nu din Ocna Mureș? Să intre aici în direct cu noi… I-a mințit pe oameni că taie pensiile speciale. Nu are curaj să intre în direct cu mine, de aia am fost la el acasă în oraș (…) Mi-a transmis printr-un prieten că o să am probleme cu el. Păi asta sună a amenințare”, a declarat Simion la România TV.