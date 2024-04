Scandal uriaș! Mai mulți artiști care au cântat la festivalul finanțat de CJ Timiș acuză că nu au fost plătiți

Scandal monstru în Timiș! Mai mulți artiști care au participat la Codru Festival, un festival finanțat din bani publici, acuză că nu și-au primit onorariile de la organizatori! Festivalul Codru a fost organizat de o firmă care îi aparține lui Victor Bălăniuc, despre care presa locală scrie că e membru PNL Timiș! Tot prin filiera PNL Timiș au venit și banii pentru finanțarea Codru Festival, căci banii au fost alocați de CJ Timiș, condus de Alin Nica, demis recent de la șefia PNL Timiș!

Concret, artiștii acuză că nu au fost plătiți și că gunoiul e ținut sub preș, fiind vorba de firma unui cunoscut liberal din Timiș:

Iată ce acuză Codin Orășeanu, unul din artișii care au pus muzică la Festivalul Codru, care a fost finanțat de CJ Timiș și în 2024, cu suma de 190 de mii de lei!

"Țeapa de la Festivalul Codru din Timișoara.

De obicei nu spun nimic despre țepe luate în zona de muzică din respect pentru întreaga scenă. Mă gândesc că după ce că activăm într-o zonă care este atât de slab dezvoltată, cu multe hibe și neajunsuri, o țeapă pe care mi-o iau eu e ca apa - trece. Sper mereu că tipul acesta de promoteri vor dispărea sau timpul îi va cerne.

Cu toate acestea, ce se întâmplă la festivalul CODRU e de domeniul fantasticului. Povestea e simplă. Am fost anul trecut, am pus muzică și până azi nu am primit niciun ban. Pe parcursul anului explicațiile au fost ”nu i-am primit de la Primăria Municipiului Timișoara” sau ”nu i-am primit de la Consiliu” sau de la X, sau de la Y. Dacă aș fi fost eu singurul, mai ziceam că, na, sunt eu lovit de ghinion. Dar e vorba de o întreagă scenă din festival care nu și-a primit banii. Alte scene i-au primit. Probabil s-a plătit în funcție de cine putea face damage mai mare din punct de vedere al PR-ului. Scena unde am pus eu, mai mică, retrasă, community based, probabil nu reprezenta niciun pericol de PR. Mai mult, probabil gândul a fost ”nu vor spune nimic, știu că altfel nu îi mai chemăm”.

Și, din nou, aș fi lăsat lucrurile să treacă, dar azi mi-a trimis cineva un link unde am văzut că organizatorii festivalului au anunțat o ediție nouă. M-am uitat, m-am minunat, am mai făcut lucruri, dar totuși nu am reușit să las să treacă.

Acțiunea mă deranjează din perspectiva unui om care este pasionat de scena de muzică. Cu gândul la zecile de promoteri care au pierdut mulți bani, care încă pierd, dar mereu achită fee-urile la timp, care respectă artistul, care vorbesc cu el dacă e o problemă, care fac eforturi să asigure un spațiu safe pentru artist și public, care înțeleg să protejeze și să sprijine, nu pot să las să treacă acțiunea organizatorilor de la festivalul Codru ca și când nu s-a întâmplat.

Mai mult, în momentul în care pe parcursul unui an organizatorul plătește fee-urile discriminator, în funcție de nume, sau anvergura artistului nu dă dovadă decât de un caracter de vechi ciocoi. Niciun artist, niciodată, nu ar trebui să stea cu pălăria în mână pentru drepturile bănești care i se cuvin. Înțeleg că, la fel ca în Animal Farm, sintagma toți suntem egali, dar unii sunt mai egali decât alții, e încă valabilă. Cu toate acestea, încă găsesc în mine dorința și energia de a vedea lucrurile acestea schimbate. Încă sper că, la un moment dat, artiștii, indiferent de statut se vor solidariza în apăra și a păstra o scenă profesională și profesionalizată.

Scopul postului nu este de a decapita pe nimeni cu sabia dreptății și nici de a arăta cum sabia lui Damocles stă să cadă peste capul oricui greșește.

Prin acest post îmi doresc ca organizatorii festivalului Codru să își ceară scuze artiștilor pe care nu i-au plătit aproape un an de zile și către care nu au comunicat nicio informație în materie de termene de plată. Și, în același timp, sper ca ei să învețe ceva din această experiență iar pe viitor să își onoreze promisiunile sau să gândească dinainte de a organiza ceva dacă pot acoperi o eventuală pierdere".